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歐盟與烏克蘭啟動入盟談判 澤倫斯基：歷史性一天

中央社／ 盧森堡25日綜合外電報導
歐洲聯盟今天與烏克蘭和摩爾多瓦展開入盟談判。圖左為烏克蘭總統澤倫斯基、右為歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩。 美聯社
歐洲聯盟今天與烏克蘭和摩爾多瓦展開入盟談判。圖左為烏克蘭總統澤倫斯基、右為歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩。 美聯社

歐洲聯盟（EU）今天與烏克蘭和摩爾多瓦展開入盟談判，讓這兩個脆弱的前蘇聯加盟國踏上俄羅斯試圖阻撓的入盟之路。烏克蘭總統澤倫斯基稱今天是歷史性的一天。

法新社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭近兩年半，莫斯科在戰場上勢頭正盛之際，這項具里程碑意義的舉動特別代表對基輔的未來舉行信任投票。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）在會談開始時透過視訊表示：「親愛的朋友，今天是烏克蘭與歐盟關係新篇章的開始。」

什米哈爾說：「對我們的國家而言，歐盟不僅僅意味著實質空間，更代表著價值觀與家園。」

基輔與歐盟27個成員國的官員在盧森堡會面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱今天是「歷史性的一天」。

澤倫斯基在社群媒體上寫道：「我們永遠不會偏離通往聯合的歐洲與建立所有歐洲國家共同家園的道路。」

俄羅斯於2022年2月發動攻擊後，烏克蘭與摩爾多瓦相繼申請加入歐盟。

今天的入盟談判僅標誌著烏克蘭漫長改革進程的開始，這一段路充滿政治障礙，可能必須花費好幾年，且可能永遠不會走向成為歐盟成員國。

從中阻撓的不只有俄羅斯破壞穩定的行動，還有歐盟內部懷疑論者的沉默，尤其是匈牙利。

但歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，啟動會談「對烏克蘭、摩爾多瓦與整個歐盟的人民而言是好消息」。

她今天在社群平台X上寫道：「前方的道路將充滿挑戰，但也充滿機會。」

目前，在俄烏戰爭如火如荼進行時，烏克蘭因為啟動包括肅貪與政治干預等一系列改革而獲得肯定。

烏克蘭主要談判人員、副總理斯特法尼希納（OlgaStefanishyna）矢言基輔「將能在2030年前完成（加入歐盟）的一切工作」。

多年來，數個國家希望加入歐盟，但卻沒有取得多少進展，尤其是西巴爾幹半島國家，而俄烏戰爭重新激發歐盟推動接納新成員的動力。

歐盟2023年12月也給予喬治亞候選國地位。喬治亞是另一個俄羅斯的前蘇聯鄰國。歐盟也批准了與波士尼亞的入盟談判，且正在與塞爾維亞、蒙特內哥羅、阿爾巴尼亞和北馬其頓共和國舉行會談。

今天與烏克蘭和摩爾多瓦的會談將啟動審查程序，檢視這兩國的法律在多大程度上符合歐盟標準，以及前方還有多少工作要做。

等到工作完成，歐盟必須開始為從稅收到環境政策等35個主題的談判制定條件。斯特法尼希納表示，下一步應在2025年年初實施。

俄羅斯 歐盟 烏克蘭

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