維基解密創辦人亞桑傑塞班島出庭 認罪後將返澳洲

揭密網站「維基解密」創辦人亞桑傑（Julian Assange）今天抵達美屬北馬里亞納群島塞班島的法院，正式承認違反美國間諜法後重獲自由，將返回故鄉澳洲。

綜合路透社和法新社報導，52歲的亞桑傑搭乘白色休旅車抵達塞班島（Saipan Island）的法院，他身穿黑色西裝，在個人團隊和澳洲駐美大使陸克文（KevinRudd）陪同下面帶微笑地經過安檢。

亞桑傑進入法院時一言不發，有記者問他是否比較喜歡塞班島的天氣勝過倫敦，他僅回答「是」。

來自世界各地數十名記者聚集在法院外採訪，媒體不得進入法庭旁聽。

維基解密（WikiLeaks）2010年揭露大批與美國在阿富汗和伊拉克戰爭有關的軍事機密文件。根據美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）聯邦地區法院文件，亞桑傑同意對一項共謀取得及披露美國國防機密文件的刑事指控認罪。法新社最新消息說，亞桑傑已在法院認罪。

檢方表示，地點選在西太平洋的北馬里亞納群島，是因為亞桑傑不願前往美國本土，而且當地靠近澳洲。

維基解密稍早在社群平台X上說：「亞桑傑已抵達美屬塞班島，以正式達成原本不該發生的認罪協議。」後來再度發文寫道，亞桑傑「預計2小時58分鐘後出發，飛往澳洲坎培拉」。

亞桑傑預計被判刑62個月，與他被關在英國的時間相同，折抵後等於服完刑可獲釋。