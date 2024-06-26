快訊

中國掀綠色浪潮影響地緣政治 台灣能源政策何去何從？

LINE免費貼圖6款來了！這款接任務永久免費用 「犬派生活」毛孩超討喜

陳喬恩喜嫁富二代2年傳9月辦婚宴 經紀人回應了

維基解密創辦人亞桑傑塞班島出庭 認罪後將返澳洲

中央社／ 北馬里亞納群島塞班島26日綜合外電報導
維基解密創始人朱利安·阿桑奇抵達位於美國聯邦北馬裡亞納群島塞班島的美國北馬裡亞納群島地方法院。 歐新社
維基解密創始人朱利安·阿桑奇抵達位於美國聯邦北馬裡亞納群島塞班島的美國北馬裡亞納群島地方法院。 歐新社

揭密網站「維基解密」創辦人亞桑傑（Julian Assange）今天抵達美屬北馬里亞納群島塞班島的法院，正式承認違反美國間諜法後重獲自由，將返回故鄉澳洲。

綜合路透社和法新社報導，52歲的亞桑傑搭乘白色休旅車抵達塞班島（Saipan Island）的法院，他身穿黑色西裝，在個人團隊和澳洲駐美大使陸克文（KevinRudd）陪同下面帶微笑地經過安檢。

亞桑傑進入法院時一言不發，有記者問他是否比較喜歡塞班島的天氣勝過倫敦，他僅回答「是」。

來自世界各地數十名記者聚集在法院外採訪，媒體不得進入法庭旁聽。

維基解密（WikiLeaks）2010年揭露大批與美國在阿富汗和伊拉克戰爭有關的軍事機密文件。根據美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）聯邦地區法院文件，亞桑傑同意對一項共謀取得及披露美國國防機密文件的刑事指控認罪。法新社最新消息說，亞桑傑已在法院認罪。

檢方表示，地點選在西太平洋的北馬里亞納群島，是因為亞桑傑不願前往美國本土，而且當地靠近澳洲。

維基解密稍早在社群平台X上說：「亞桑傑已抵達美屬塞班島，以正式達成原本不該發生的認罪協議。」後來再度發文寫道，亞桑傑「預計2小時58分鐘後出發，飛往澳洲坎培拉」。

亞桑傑預計被判刑62個月，與他被關在英國的時間相同，折抵後等於服完刑可獲釋。

亞桑傑 維基解密 美國 馬里亞納

延伸閱讀

槍殺情敵 紐約華裔前女警認罪或判27年

維基解密創辦人亞桑傑獲釋 家人感謝外界支持

維基解密亞桑傑達成認罪協議 訴訟時間軸一覽

美：維基解密亞桑傑同意認罪 將可結束監禁返鄉

相關新聞

北韓空飄氣球再來亂！首爾仁川機場暫停航班起降3小時

北韓24日起連續兩日再度向南韓方向施放垃圾氣球，導致南韓首爾仁川國際機場26日暫停航班起降約3小時。

維基解密創辦人亞桑傑塞班島出庭 認罪後將返澳洲

揭密網站「維基解密」創辦人亞桑傑（JulianAssange）今天抵達美屬北馬里亞納群島塞班島的法院，正式承認違反美國間...

塞納河可以游泳嗎？巴黎奧運的淨水工程挑戰

今年夏天從7月26日開始，巴黎將成為世界目光的焦點：這座因豐富的歷史、文化、城市地景與觀光而聞名的重量級古都，將迎接奧運（自7月26日至8月11日）與帕奧（自8月28日至9月8日）的賽事。上一次由巴黎主辦夏季奧運是1924年，能夠在一百年後再次主辦，對於該城市而言極具象徵意義。目前籌備工作已經進入最後階段，法國中央政府與巴黎市政府信心滿滿，準備向世界展現最偉大的巴黎。

維基解密亞桑傑認罪 可望獲釋

揭密網站維基解密澳洲籍創辦人、遭美國指控違反間諜法的亞桑傑預定廿六日上午，在美國太平洋屬地北馬里亞納群島首府塞班島出席聽...

亞桑傑爆「密電門」 改變美新聞業

維基解密創辦人亞桑傑二○一○年「一戰成名」，有外媒報導稱他披露一連串美國政府機密檔案的事件為「密電門」，其影響廣及新聞業...

南韓國腳孫興慜父被控體罰辱罵 遭求償數億和解金

南韓國腳孫興慜父親孫雄正和旗下「孫氏足球學校」教練被控體罰和辱罵學員，遭求償數億韓元和解金，孫雄正出面致歉但否認校方任何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。