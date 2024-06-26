肯亞民眾抗議加稅闖國會 總統誓言強勢因應暴力

肯亞民眾對政府計劃加稅的抗議活動演變成致命衝突，示威者衝進國會引發混亂後，總統魯托（William Ruto）今天誓言對「暴力和無政府狀態」採取強硬立場。

綜合法新社和路透社報導，多為年輕人主導的示威活動過去一週還算平和，但今天首都奈洛比（Nairobi）出現混亂，群眾向警察投擲石塊，衝過路障並闖入國會議場。

政府部署軍隊支援警方，對抗議群眾發射催淚瓦斯、高壓水柱和橡膠子彈，根據維權團體，當局甚至向抗議者射擊實彈。

國際特赦組織肯亞分會（Amnesty Kenya）等非政府組織（NGO）發布聯合聲明指出，「至少5人中槍身亡、31人受傷」。

魯托在奈洛比的記者會表示，「我們將對今天的叛逆事件做出全面、有效和迅速回應」，稱示威活動「被危險分子劫持」。

美國籲請民眾冷靜，加拿大、德國和英國等13個西方國家表示，他們對國會外的場面「尤其震驚」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，古特瑞斯「極為關切」肯亞暴力情事，並對死傷消息「感到悲傷」。

非洲聯盟委員會（African Union Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）也表達「極度關切」，呼籲肯亞避免暴力衝突進一步惡化。

除首都之外，肯亞數個城鎮也發生抗議和衝突，許多人表示反對加稅並要求魯托下台。

魯托約兩年前贏得選舉，當時以支持肯亞貧困勞工為競選主軸，但他在國際貨幣基金（IMF）等債權人競相要求削減赤字以獲取更多資金，以及人民生活困苦之間陷入兩難。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續影響、俄羅斯與烏克蘭戰爭、連續兩年乾旱和貨幣貶值，肯亞人民一直苦於應付多次的經濟衝擊。

肯亞政府推動財政法案目的在增加27億美元稅收，作為減輕國家債務重擔的一環。肯亞單利息支出即占全年收入37%。