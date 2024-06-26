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力勸小羅斯福搶先德國造出原子彈！愛因斯坦親筆信拍賣估達1.29億元

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
愛因斯坦曾致信小羅斯福，力勸他趕在德國政府之前投入核武研發。美聯社
愛因斯坦曾致信小羅斯福，力勸他趕在德國政府之前投入核武研發。美聯社

世界知名物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）1939年曾寫了一封長達兩頁的信，警告時任美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt, FDR）說，德國可能已經在研發原子彈，並大力建議美國應先下手為強，才能取得二戰勝利。此封信將於9月在佳士得拍賣行拍出，成交價預估可達400萬美元（約新台幣1.29億元）。

這封信是愛因斯坦與匈牙利裔的物理學家西拉德（Leó Szilard）當年在紐約長島北岸一間小屋起草的兩封信之一，信中警告，德國政府正在積極支持核子研究，並藉此製造出威力極大的炸彈。

愛因斯坦敦促美國政府趕在德國之前投入核武研發，小羅斯福隨後便成立鈾顧問委員會，並下令由核物理學家奧本海默（Robert Oppenheimer）負責，最終研發出於1945年在日本廣島和長崎投下的原子彈，終結二戰並迎來核子時代。

即將拍出的這封信現藏於紐約海德公園的羅斯福圖書館與博物館。但另一封篇幅較長的版本由已故微軟共同創辦人之一艾倫（Paul Allen）所擁有，近日連同其他遺產以16億美元（約新台幣519億元）價格拍出。

佳士得拍賣行曾在2018年以近300萬美元（約新台幣9744萬元）價格，拍出愛因斯坦於1954年寫的一封「上帝之信」，他在信中說，「上帝這個詞只不過是反映人類弱點的產物」。

愛因斯坦 美國

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