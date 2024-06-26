英國大選「賭博門」延燒 工黨候選人涉賭自己選輸

英國國會大選「賭博門」持續延燒，今天首次傳出有工黨候選人涉入。監管機關博弈委員會告知工黨，代表該黨競選的克萊格涉嫌下注，賭自己選輸。工黨隨後對克萊格作停權處分。

克萊格（Kevin Craig）傍晚透過社群媒體X發布聲明指出，他一向把下注當消遣，無論是賭政治或賽馬。數週前，當他想到他在選區永遠贏不了，他決定下注賭保守黨勝選，且打算將所有獎金捐給在地慈善機構。

克萊格寫道自己犯了大錯，為此他毫無保留致歉。他表示，工黨以最高標準要求黨籍國會議員候選人，這是正確的作法，大眾也期待任何爭取執政的政黨皆應以最高標準自我要求。他承諾全面配合調查。

在此之前，執政黨保守黨分別有2名國會議員候選人以及2名黨幹部因為涉嫌對大選舉行日期下注，而遭博弈委員會（Gambling Commission）調查。

在「賭博門」爭議延燒數天，黨魁暨首相蘇納克（Rishi Sunak）因為遲未對2名疑涉賭候選人作停權處分，而在數場電視和網路訪談遭民眾提問質疑後，保守黨今天上午表示，不再支持相關候選人。

蘇納克此前強調，他之所以未即刻裁定撤回對相關候選人的支持，是因為博弈委員會及黨內調查仍在進行；一旦調查結果確認違法屬實，這些候選人就會被黨「踢出去」。然而，蘇納克的作法已給工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）機會，凸顯自身決策的「快狠準」以及對候選人的「高標準」要求。

蘇納克5月22日宣布新一輪國會大選將於7月4日舉行，讓許多人大感意外。

6月初，「賭博門」開始延燒。針對在5月22日以前曾就大選舉行時間下注、因為職務或私人關係而可能預先知悉蘇納克決策的人士，博弈委員會展開調查。今天是首次有工黨政治人物遭揭露捲入「賭博門」。

6月中旬，一名近身負責蘇納克安全的警官也遭博弈委員會調查。今天傳出，遭調查的警官新增5名。

根據英國法規，利用機密或內線消息以在下注取得不公平優勢，可能構成作弊，屬可處徒刑的刑事罪。

由於更換候選人的期限已過，遭停權的保守黨和工黨籍國會議員候選人7月4日仍將出現在選票上，供選民勾選。

一旦疑涉賭遭停權的候選人當選，他們可以選擇以無黨籍身分屢行國會議員職務，或者加入其他政黨，甚至放棄贏得的席次。

除了競逐國會席次的候選人捲入「賭博門」，今天晚間一名保守黨籍威爾斯議會現任議員喬治（RussellGeorge）坦承，自己正因為就大選舉行日期下注而遭調查。

威爾斯議會下一次改選預計是2026年，威爾斯目前由工黨執政。

喬治發布聲明表示，已辭去在影子內閣的職務，他將全力配合調查。