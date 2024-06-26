日防衛省：北韓疑射彈道飛彈 落入專屬經濟區外側
日本防衛省表示，北韓疑似在今天清晨發射一枚彈道飛彈，已落入日本的專屬經濟區（EEZ）外側，防衛省持續保持警戒，並觀察事態發展。
日本放送協會（NHK）報導，防衛省於清晨5時32分宣布，北韓疑似發射了一枚彈道飛彈。
據多名政府相關人士指出，這枚彈道飛彈似乎落入日本的專屬經濟區外側。海上保安廳表示，目前為止沒有收到船隻受損的報告。
這是北韓今年第8次發射彈道飛彈，或疑似彈道飛彈的物體，上一次是在5月30日。
北韓先前發布聲明，反對美國核動力航空母艦22日停靠南韓。防衛省表示將持續保持警戒，並觀察事態發展。
針對北韓疑似發射彈道飛彈，日本首相岸田文雄5時33分表示，將全力蒐集情報並進行分析，向國民提供迅速、確實的資訊，也會徹底確保飛機與船隻的安全，為任何可能發展做好萬全準備。
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