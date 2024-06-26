快訊

川上拜下恐再度引爆通膨！16名諾貝爾經濟學獎得主連署示警

孫安佐經紀人朱翊銘被起底台大高學歷 八大經歷豐富曾參選立委

日防衛省：北韓疑射彈道飛彈 落入專屬經濟區外側

中央社／ 東京26日專電
北韓今晨向東海（日本海）發射一枚彈道飛彈，但南韓軍方推測以失敗收場。歐新社
北韓今晨向東海（日本海）發射一枚彈道飛彈，但南韓軍方推測以失敗收場。歐新社

日本防衛省表示，北韓疑似在今天清晨發射一枚彈道飛彈，已落入日本的專屬經濟區（EEZ）外側，防衛省持續保持警戒，並觀察事態發展。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省於清晨5時32分宣布，北韓疑似發射了一枚彈道飛彈。

據多名政府相關人士指出，這枚彈道飛彈似乎落入日本的專屬經濟區外側。海上保安廳表示，目前為止沒有收到船隻受損的報告。

這是北韓今年第8次發射彈道飛彈，或疑似彈道飛彈的物體，上一次是在5月30日。

北韓先前發布聲明，反對美國核動力航空母艦22日停靠南韓。防衛省表示將持續保持警戒，並觀察事態發展。

針對北韓疑似發射彈道飛彈，日本首相岸田文雄5時33分表示，將全力蒐集情報並進行分析，向國民提供迅速、確實的資訊，也會徹底確保飛機與船隻的安全，為任何可能發展做好萬全準備。

北韓 彈道飛彈 日本

延伸閱讀

北韓空飄氣球驗出糞便寄生蟲 南韓揭開經濟慘狀

普亭訪平壤 美稱中國憂北韓因此壯膽掀區域危機

北韓第5波垃圾氣球空襲 至今2000顆入侵南韓上空

日本自民黨茂木派議員發難 籲首相岸田文雄勿連任總裁

相關新聞

北韓空飄氣球再來亂！首爾仁川機場暫停航班起降3小時

北韓24日起連續兩日再度向南韓方向施放垃圾氣球，導致南韓首爾仁川國際機場26日暫停航班起降約3小時。

維基解密亞桑傑認罪 可望獲釋

揭密網站維基解密澳洲籍創辦人、遭美國指控違反間諜法的亞桑傑預定廿六日上午，在美國太平洋屬地北馬里亞納群島首府塞班島出席聽...

亞桑傑爆「密電門」 改變美新聞業

維基解密創辦人亞桑傑二○一○年「一戰成名」，有外媒報導稱他披露一連串美國政府機密檔案的事件為「密電門」，其影響廣及新聞業...

英國大選「賭博門」延燒 工黨候選人涉賭自己選輸

英國國會大選「賭博門」持續延燒，今天首次傳出有工黨候選人涉入。監管機關博弈委員會告知工黨，代表該黨競選的克萊格涉嫌下注，...

日防衛省：北韓疑射彈道飛彈 落入專屬經濟區外側

日本防衛省表示，北韓疑似在今天清晨發射一枚彈道飛彈，已落入日本的專屬經濟區（EEZ）外側，防衛省持續保持警戒，並觀察事態...

美健身房走高端風 可當成飯店、共享辦公室還能托嬰

美國健身房走向高級化，一些健身房提供飯店式房間、餐廳、酒吧、私人辦公室或共享工作空間，會員在健身的前後或中間可以工作，甚至還有托兒所，讓會員在健身時把小孩放在托兒所。這些高檔健身房還會舉辦活動和課程，成為會員的休閒娛樂和社交場所。健身房如何成為人們在家庭和職場以外的「第三空間」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。