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國際刑警組織改選秘書長 開發中國家巴西候選人勝出

中央社／ 巴西利亞25日綜合外電報導

國際刑警組織（INTERPOL）執行委員會今天投票選出美洲副主席、巴西候選人伍基沙（Valdecy Urquiza）成為新一任秘書長，將是該組織史上第一位來自開發中國家的秘書長。

綜合美聯社與路透社報導，目前在巴西聯邦警察機構負責與INTERPOL接洽國際合作事務的伍基沙，將接替德國的史托克（Jurgen Stock）成為新一任秘書長，任期為2025年到2030年。

根據投票結果，43歲的伍基沙以第一高票8票勝出，代表英國競選、現任INTERPOL警務執行長（相當於副秘書長）的卡瓦納（Stephen Kavanagh）獲得2票，尚比亞候選人納瓦（Mubita Nawa）則獲得1票。

巴西政府發布聲明說，伍基沙的當選須在今年稍晚的國際刑警組織全體大會中得到正式批准。

INTERPOL預定11月在蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）舉行年度大會，並任命新秘書長。秘書長一任5年，可延任一次，新任秘書長選舉程序已於去年7月啟動，參選登記於今年1月底截止。

巴西 投票

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