肯亞民眾反加稅示威遭警開槍 NGO稱至少5死31傷

中央社／ 奈洛比25日綜合外電報導

數以千計不滿加稅的抗議群眾今天闖入肯亞國會大樓，警方朝示威民眾發射實彈和扔擲催淚瓦斯罐，數個非政府組織（NGO）發布聯合聲明說，目前已知至少5死31傷。

法新社報導，包含肯亞醫學協會（Kenya MedicalAssociation）和國際特赦組織肯亞分會（AmnestyKenya）在內的NGO發布聯合聲明說，「至少5人中槍身亡、31人受傷」。

超過10個西方國家表示，他們對肯亞反加稅示威中發生的暴力事件表示「深切關心」。

包括加拿大、德國、英國及美國在內等13國駐肯亞大使館及外交使團發布聯合聲明說，他們對於「肯亞國會外發生的這一幕感到相當震驚」。

另據美聯社報導，肯亞生活費高漲，民眾連年怨聲載道。抗議民眾原先要求議員否決一項爭議性的加稅法案，但國會今天仍予以通過，大批民眾隨即闖入大樓，讓警方難以招架。

議員紛紛透過地下通道逃離現場，但抗議者允許投下反對票的在野黨議員走出大樓。

國際特赦組織 肯亞 議員

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