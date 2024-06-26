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伯恩斯：北京積極破壞美中關係

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

華爾街日報（ＷＳＪ）廿四日刊登對美國駐中國大陸大使伯恩斯獨家專訪，他指責中方並未落實去年十一月舊金山「拜習會」促進美中兩國民眾交流的共識，反而積極破壞雙邊關係，審訊並且恐嚇參加美國在中國組織活動的公民，加強對美國駐中大使館社群媒體的發文限制，並煽動反美情緒。

伯恩斯還說，「我們（大使館）已與中國政府就此事進行無數次對話，但沒任何改變、也沒得到任何解決」；中國破壞美中外交關係，製造反美情緒，還阻撓民眾參加美國大使館的活動。他並對日前愛荷華州大學教師遭刺尤感憂心。

美國總統拜登與中國國家主席習近平去年同意促進兩國人民交流，但伯恩斯說，中方雖稱希望讓兩國人民恢復往來，卻採取激烈手段妨礙目標達成；自去年十一月以來，中國國安部等單位對六十一場公開活動向中國公民施壓，禁止其參加或企圖恫嚇出席者。

部分參加美國大使館活動的民眾，後來遭中國官員審問，有時是深夜有官員上門問話。該報稱，伯恩斯的抱怨可見美方官員日漸憂心北京是否誠心改善關係。

伯恩斯也說，北京使中國學生赴美國大學求學變困難。中國各地的大學博覽會取消對美國使館人員的邀請，理由是出現意識形態或國安考量；過去兩年獲選參加美國出資交流活動的數十名民眾，約半數後來受到當局、學校或雇主施壓退出。

伯恩斯 大使館 美國

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