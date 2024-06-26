坎伯：北韓成中俄關係隱憂

美國副國務卿坎伯廿四日在華府智庫外交關係協會暗指，中俄的結盟因北韓而存在隱憂；對中國大陸、俄羅斯、北韓和伊朗的安全合作，美國仍致力重振聯盟應對，比起過去，當前歐洲和印太戰區緊密相連，歐洲盟友也關切南海和台海局勢。

但被問到南海和台海衝突時，歐洲盟友會否馳援台灣？美菲會否啟動共同防禦條約？坎伯均不願詳述，只說必須落實美中建立軍事溝通管道，小心擦槍走火重演二○○一年美中南海撞機事件。

拜登政府上台後，坎伯作為印太事務重要推手，推動台海議題國際化、重啟美日印澳四方安全對話、建立澳英美三方安全夥伴關係、安排美日與南韓三方高峰會、邀日、南韓、澳紐等印太四國參與北約組織峰會，並大力推動美軍在印太重新部署與基地擴張。

中菲上周才在仁愛礁（仁愛暗沙）附近爆發衝突，北京於五二○後在台灣周邊軍演和執行灰色地帶行動。

坎伯說，北京在承平時期展開最大規模軍事建設，正破壞區域平衡，共軍在南海、東海、中印邊界及台海周邊挑釁，均可能導致衝突而損害全球經濟，若台灣半導體供應鏈遭切斷，將引發全球經濟蕭條。

坎伯還說，美國以軍售、軍事融資和總統撥款權等方式軍援台灣，這符合美國「一中」政策，並嚇阻北京挑釁；現在不僅美國這麼做，已有十幾國呼籲台海應和平穩定。

坎伯也談到中、俄、伊和北韓的協調與安全合作，自前年俄烏開戰以來，援俄力道最大的就是中國和北韓，俄國也以協助軍事研發回報。俄國總統普亭和北韓領袖金正恩上周會談，兩國夥伴關係出現戲劇性進展。美方認為，北韓可能因此跟俄國交換核計畫、遠程彈道飛彈或能源，令美國及其盟友擔憂。

坎伯聲稱，「我持平地說」，中國對俄國與北韓間的局勢有些焦慮緊張，「他們在與我們間的若干互動，已顯示這點」，可能擔心北韓因此採取更挑釁做法，造成東北亞陷入危機，美國正加以密切關注。

坎伯指稱，菲律賓也不希望和中國衝突，美國也採取若干行動維持區域穩定，包括對中國官員發出外交照會；目前各方皆進行壓力測試，美國須公開明確表明對菲支持。

另外，坎伯直言，美國應歡迎更多中國學生，但「我希望看到更多中生來美國學習人文和社會科學，而非粒子物理學」。他還說出於安全考量，美國大學正限制中國學生接觸機敏技術。美國沒有夠多人學習科技、工程和數學，因此需在這些領域招收更多國際學生，但要招收印度學生，而非陸生。

中國學生多年來一直是美國最大外籍生來源，前年至去年學年度總數接近廿九萬人，但學界和民間部分人士認為，不斷惡化的美中關係以及對美國專業知識遭竊的擔憂破壞科學合作，也使陸生蒙受毫無根據的懷疑。