亞桑傑爆「密電門」 改變美新聞業

維基解密創辦人亞桑傑二○一○年「一戰成名」，有外媒報導稱他披露一連串美國政府機密檔案的事件為「密電門」，其影響廣及新聞業、尤其是美國新聞業及美國憲法第一修正案。

亞桑傑當時揭密的內容成為全球媒體報導的素材，除為大眾提供一個得以一窺政府內部運作、而且規模空前的窗口，並在過程中改變數位時代的新聞業。

二○一三年率先訪問史諾登的調查記者葛林華德表示，維基解密輕易產出具新聞價值的獨家新聞，而且比所有其他媒體加起來還多。它做了幾世紀以來美國許多媒體一直從事的工作，即為公共利益揭露真實資訊，美國司法部卻要辦他。史諾登是美國國安局前外包雇員，二○一三年引爆另一起重大洩密案。

另外，美國司法部指控亞桑傑違反上個世紀一九一七年的「間諜法」，但美國沒有任何媒體因違反該法被起訴、遑論定罪。憲法學者幾乎咸認為，起訴媒體將嚴重打擊第一修正案揭櫫的保障新聞與言論自由。

外界很容易忘記美國報業近幾十年來持續披露機密訊息，有關阿富汗、巴基斯坦、俄羅斯、葉門、索馬利亞、利比亞、伊朗和中國大陸等國的機密資訊報導，已登上美國幾家最知名刊物的版面，其中大部分資訊的機密等級，皆比維基解密爆料的任何資訊還要高。提倡網路隱私權的美國「電子邊疆基金會」甚至形容，下一位普立茲獎得主恐被迫在牢房領獎。

除亞桑傑外，英國衛報與華盛頓郵報據史諾登提供的美國國安局機密情資，報導該局透過監控程式蒐集網路數據和電話紀錄，被稱為「稜鏡計畫」，大規模監聽手機、窺探電郵甚至駭入電腦，不但強迫科技公司配合交出個資，監控的外國領袖更超過百人，連美國盟友、時任德國總理梅克爾都受害。

史諾登案引發美國間諜機器大改革。美國國會二○一五年通過美國自由法案，撤銷國安局在九一一恐攻後基於愛國者法案獲得的廣泛權力。但美國情報圈漏洞顯然還在，才會在史諾登案十年後，去年又發生廿一歲空軍國民兵特薛拉外洩大量五角大廈密件案。