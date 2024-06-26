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維基解密亞桑傑認罪 可望獲釋

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
維基解密廿五日在社群媒體張貼照片，其創辦人亞桑傑從英國起飛後，正要中途停留泰國時望向飛機窗外。（法新社）
維基解密廿五日在社群媒體張貼照片，其創辦人亞桑傑從英國起飛後，正要中途停留泰國時望向飛機窗外。（法新社）

揭密網站維基解密澳洲籍創辦人、遭美國指控違反間諜法的亞桑傑預定廿六日上午，在美國太平洋屬地北馬里亞納群島首府塞班島出席聽審。據法院檔案，他將在當地的美國聯邦法院承認一項「密謀取得並揭露機密美國國防文件」刑事控罪，這可望為他在英國長達十四年的法律纏鬥畫下句點，並獲准返回故鄉澳洲。

紐約時報廿四日及路透廿五日報導，自二○一九年起遭監禁的亞桑傑廿四日離開戒備森嚴的倫敦貝爾馬什監獄，同日搭機啟程。據維基解密在社群媒體發布影片，他當時身穿藍色上衣和牛仔褲，行前曾簽署一份文件。他已同意一項認罪協議，刑期將為五年兩個月，能全用他在英國關押時間相抵，不必再坐牢。美國司法部反恐部門一位官員說，亞桑傑審後就有望飛回澳洲。

美國司法部高官透露，該部同意亞桑傑不會面臨更多刑期，是因他在英國被關時間超過多數類似案件犯案者。另據美國檢方和澳洲法學者指出，亞桑傑會到塞班島出庭是因距澳洲近，而且該群島不在美國本土，也不像夏威夷是美國一州。

維基解密二○○六年創立，二○一○年開始公布七十多萬份外交電報與戰場描述等機密資料，其中涉及美國在阿富汗及伊拉克的戰事，因而聲名大噪。同年亞桑傑在英國被捕，因瑞典當局指他涉嫌性犯罪而要求訊問他。他獲保釋後，二○一二年躲進厄瓜多駐英大使館獲政治庇護。

但美國二○一九年以亞桑傑散布多種國安文件相關情事，起訴他十八項控罪，同年他從大使館被帶出逮捕，後來持續遭關押。

瑞典已撤銷前述控案調查，但美國要求引渡亞桑傑，其法律團隊此前持續抗辯。亞桑傑前年在獄中與伴侶史黛拉完婚；婚前史黛拉就已加入其法律團隊，對抗瑞典引渡。

廿三日已和兩個兒子先飛往澳洲的史黛拉說，丈夫將獲釋讓她欣喜若狂，但直到一切塵埃落定前都還不放心，要等真正擁他入懷才覺得真實。她呼籲美國放棄追訴亞桑傑，並將尋求特赦。

澳媒報導，亞桑傑母親已對兒子苦難結束表達感恩，並稱這顯示靜默外交的重要和力量，其父也感謝澳洲同胞支持。亞桑傑獲釋並非意料之外，澳洲總理艾班尼斯今年稍早已暗示美國檢方應將本案了結，美國總統拜登也曾示意不反對速審速決。

維基解密創辦人亞桑傑可望重獲自由，其支持者廿五日在澳洲墨爾本英國領事館外舉牌慶祝。（路透）
維基解密創辦人亞桑傑可望重獲自由，其支持者廿五日在澳洲墨爾本英國領事館外舉牌慶祝。（路透）

亞桑傑 澳洲 美國

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