肯亞數千人反加稅闖國會 警射實彈街上可見屍體

肯亞政府面臨數十年來最直接的攻擊。數以千計不滿加稅的抗議者今天闖進國會大樓，議員趁隙逃離，大樓部分區域起火燃燒。警方朝抗議者發射實彈，記者看到至少3具遺體。

美聯社報導，肯亞生活費高漲，民眾連年怨聲載道。抗議民眾原先要求議員否決一項爭議性的加稅法案，但國會今天仍予以通過，大批民眾隨即闖入大樓，讓警方難以招架。

議員紛紛透過地下通道逃離現場，但抗議者允許投下反對票的在野黨議員走出大樓。

位於國會附近的首都奈洛比（Nairobi）首長辦公室也遭人縱火，警方使用水砲試圖撲滅火勢。奈洛比首長是執政黨成員。

警方也朝抗議民眾發射實彈及扔擲催淚瓦斯罐。抗議者前往國會附近教堂搭起的醫護帳篷尋求治療。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）同父異母的姊姊歐瑪（Auma Obama）參與這次抗議。她還在今天稍早接受美國有線電視新聞網（CNN）現場訪問時，遭到警方施放的催淚瓦斯襲擊。

歐瑪在CNN團隊現場捕捉到的戲劇性畫面中說：「我看都看不到，我們被催淚瓦斯襲擊了。」

肯亞人權委員會（Kenya Human RightsCommission）分享了一段員警朝抗議人士開槍的影片，並表示他們會被究責。上週已有2人死於類似抗議事件。

肯亞律師會（The Law Society of Kenya）會長奧蒂安博（Faith Odhiambo）則表示，包括她的個人助理在內，一共有50名肯亞人遭到「綁架」，而且據信劫持者為警察。