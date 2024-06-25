美副國務卿：普亭訪朝後 北京在互動中透露出焦慮

美國副國務卿坎貝爾周一表示，北京在與華盛頓的互動中暗示，普亭上周與平壤簽署防禦條約後，北京感到「焦慮」。

「我想，可以說，中國很可能擔心朝鮮會受到鼓勵，採取挑釁性步驟，進而引發一場東北亞危機」，坎貝爾在外交關系委員會表示。

他提及朝鮮在與韓國非軍事區的小規模軍事事件增加，以及平壤「非常挑釁的語言」和不與美國外交接觸的「完全清楚的決心」。

俄羅斯可能考慮向朝鮮提供核、導彈技術支持

坎貝爾表示，美國相信，俄羅斯正在考慮向朝鮮提供更大的支持，包括可能與核計劃或遠程導彈計劃、能源有關的領域，「這是一系列危險的發展，我們正在關注。」

上周四，普亭表示，俄羅斯可能為朝鮮提供武器，並暗示以此作為對西方武裝烏克蘭的對等回應。

朝鮮受到聯合國一系列對其核計劃和導彈計劃的制裁，但通過向俄羅斯侵略烏克蘭戰爭輸送武器，平壤有了莫斯科這樣一個在安理會具有否決權的夥伴。

普亭與朝鮮領導人金正恩簽署一項協議，其中包括在一方受到攻擊時將予以協助的承諾，似乎回到冷戰時期的聯盟關係。

坎貝爾：中俄也存在分歧

平壤的長期主要盟友北京近期與金正恩保持一定距離，對於普亭訪朝也表態不多。

美國也批評北京盡管並未直接提供武器，但通過工業出口扶持莫斯科的軍工建設。

坎貝爾表示，中俄一致對抗西方的同時，兩國就朝鮮以及北京與中亞國家關係存在分歧。

「我想，未來莫斯科與北京之間可能會出現緊張」，坎貝爾說道。

不過，近期而言，坎貝爾表示，北京佔據上風，或許可以從俄羅斯獲取潛艇以及其它莫斯科仍具優勢的技術。

「目前，這一聯盟關係是強有力的。它在繼續，並且對歐洲的戰場產生了巨大的影響。」

普亭對平壤的訪問令韓國不安。蘇聯解體後，首爾與莫斯科關係正常化，而如今，首爾表示將重新考慮對烏克蘭不提供軍援的方針。

中美試圖緩和關係 但中菲緊張關係升級

這一系列發展正值北京尋求與華盛頓緩和關系之際，包括兩國元首高層外交。

而一個例外的情形是中國與菲律賓的海事對抗激化。菲律賓與美國有著共同防禦條約。最新的一次船只衝撞中，一名菲律賓士兵失去了一根手指。

在被問及北京的何種行動將觸發美菲聯防條約時，坎貝爾僅表示，美國與菲律賓就此進行了「密切的磋商」。

「對於何種情形下我們將考慮動用美菲之間的條約，我們的高級官員作出非常明確的表態」，坎貝爾沒有進行更多闡述。

他說，美國也採取了某些私下的步驟來應對緊張局勢，而菲律賓希望「謹慎地」與中國接洽。

「他們並不尋求與中國發生危機，而是尋求對話」，他說道。

（法新社、路透社）

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