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亞桑傑成AUKUS難題 美澳英閉門磋商促成釋放協議

中央社／ 雪梨／日內瓦25日綜合外電報導
揭密網站「維基解密」創辦人亞桑傑在英國被拘留5年後獲釋。 美聯社
揭密網站「維基解密」創辦人亞桑傑在英國被拘留5年後獲釋。 美聯社

揭密網站「維基解密」創辦人亞桑傑在英國被拘留5年後獲釋，先前參與本案的分析家及外交官告訴法新社，是澳洲美國與英國進行閉門外交磋商，才達成這起認罪協議。

維基解密（WikiLeaks）2010年揭露大批與美國在阿富汗和伊拉克戰爭有關的軍事機密文件。美國聯邦檢察官表示，亞桑傑（Julian Assange）預料本週將就觸犯美國間諜法認罪，這起協議不僅可終結他在英國的監禁，也可允許他返回故鄉澳洲。

亞桑傑已離開倫敦東部最高戒備等級的貝爾馬什（Belmarsh）監獄，並排定於塞班島（Saipan Island）當地時間26日上午9時的聽審中判刑。由於他已入監多時，很可能算入服刑時數，且不會面臨新的牢獄之災。

雪梨大學（University of Sydney）美國研究中心（United States Studies Centre）研究主任蒙德沙因（Jared Mondschein）今天告訴法新社，亞桑傑獲釋「已醞釀好幾個月」，美國駐澳洲大使卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）過去幾個月來一直在談這件事，並表示有辦法解決。

一位不願具名的外交官指出，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）2022年5月當選，並將釋放亞桑傑視為首要之務後，情勢大幅轉向有利亞桑傑。

智庫「澳洲協會」（Australia Institute）國際及安全事務高級研究員肖蒂斯（Emma Shortis）提到，澳洲政府一直「在幕後透過外交手段」與美國當局斡旋，主張釋放亞桑傑。

肖蒂斯告訴法新社，她認為亞桑傑如今能夠獲釋，部分原因在於他的案件「成為（澳美）關係重大議題」，尤其是在英國、美國和澳洲建立「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），並藉此達成核潛艦協議後。

肖蒂斯談到，澳美關係奠基於雙方共享的民主價值，證明AUKUS核潛艦協議對雙邊關係具有重要性，然而亞桑傑案與這樣的關係有所牴觸，因為該案「顯然對國際言論自由權利構成威脅」。

聯合國今天稱讚，亞桑傑獲釋是「為最終解決此案邁出重大一步」。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（LizThrossell）告訴法新社，「我們樂見亞桑傑從英國獲釋」，但也指最終的認罪協議還有待批准，他們會繼續密切關注未來幾天的事態發展。

亞桑傑 澳洲 維基解密 美國

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