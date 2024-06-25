商界開第一槍 巴黎股市營運商憂法國極右派上台

法國巴黎股市營運商泛歐交易所（Euronext）的執行長布吉納今天表示，幾無執政經驗的法國極右派政黨「國民聯盟」有可能在國會提前選舉後掌權，這點正使得投資人感到擔憂。

路透社報導，歐元區第2大經濟體法國將在本月30日和7月7日分兩輪進行國會改選，根據預測，「國民聯盟」（National Rally，RN）可望贏得最多選票，左翼政黨聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）居次。

布吉納（Stephane Boujnah）在法國電台France Inter的節目中表示：「若是一個從未執政過的團隊上台，我們會面臨全然不確定性，進入完全未知狀態。」這是他罕見對政治議題置評。

國民聯盟主導人物瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）推動的疑歐派民族主義運動，目前看來距離執掌法國內政從未如此接近。這在法國各地咖啡廳、市場和工作場所引起民眾辯論，但法國商界菁英階層至今大多保持沉默。

布吉納是法國商界首位對這場選舉發表評論的知名人士，至今還沒有任何法國大企業的負責人對此公開表達擔憂。泛歐交易所也是歐洲其他一些金融重鎮的股市營運商，例如阿姆斯特丹和米蘭。

布吉納說：「有很多疑慮是關於經濟事務以外的其他事情，例如法國社會的團結正出現何種情況，以及這份團結若受破壞可能衝擊到商業活動。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派政府為讓選民相信他們是社會穩定的最後希望，已提高聲量警告若極右派或極左派執政將出現亂局。包括財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）示警金融危機，內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示警方正為選後可能的暴動做準備。但所有主要民調機構的調查結果顯示，這樣的策略徒勞無功。

馬克宏本月稍早突然解散國會提前改選時，在法國股債市掀起一波拋售潮。布吉納指出，由於法國的經濟模式使然，當其公債和企業債殖利率飆升，將使國家落入脆弱處境。

他說：「由於我們的（經濟）體系是把58%的產值投入公共支出，因此要讓這個體系繼續有財力運作，我們必須向世界上其他人大量借貸，我們需要世界上其他人提供我們貸款。」