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致命15秒整間工廠陷火海 一文看懂「南韓最嚴重的化學工廠慘劇」肇因

香港01／ 撰文：羅保熙
南韓電池製造商Aricell在京畿道華城市的鋰電池工廠24日發生大火，造成22人罹難，其中包括19名中國朝鮮族工人。路透社
南韓電池製造商Aricell在京畿道華城市的鋰電池工廠24日發生大火，造成22人罹難，其中包括19名中國朝鮮族工人。路透社

南韓京畿道一所鋰電池工廠6月24日發火災爆炸，導致22人死亡、8人輕或重傷、1人失蹤；死者當中有19人為中國籍勞工。韓國文化放送株式會社的記者形容，事故為「南韓史上最嚴重的化學工廠慘劇」。究竟今次的可怕事故是怎樣發生的？

當地時間6月24日晚上，據參與南韓京畿道華城市AriCell電池廠火災現場救援的消防部門負責人表示，經初步調查後，工廠內起火時鋰電池冒出大量濃煙且快速燃燒。從冒出白色煙塵到劇烈燃燒，再到濃煙充滿整個作業空間，整個過程僅耗時15秒。大火最終持續燃燒了4小時40多分鐘，直到下午3時10分火勢才受到控制。

南韓大田大學消防與防災學教授金載浩（Kim Jae-ho，音譯）表示，相比電池材料和其他引起火災的物質，前者特別容易燃燒，遇到電池火災人們根本沒辦法有時間做出反應，他稱能想像人們當時因不能逃生有多麼絕望。

鋰電池應用廣 3大可能性導致「熱失控」？

鋰金屬的化學特性非常活潑，使得其加工、保存、使用，對環境要求非常高，是故相關電池長期沒有得到應用。隨著20世紀末微電子技術的發展，小型化的設備日益增多且對電源提高了要求，鋰電池因而進入了大規模應用階段；而中國、日本和南韓在全球動力電池製造環節中佔據絕對優勢。目前，鋰電池普遍應用於電子消費產品中，例如手提電腦、智能手機、相機和電動汽車等。

而今次事故發生地的華城市位於首爾以南約50公里處，當地產業種類十分齊全，擁有2600多間化工產品、電器、機械、汽車配件等企業。AriCell則成立於2020年，是南韓上市公司S-Connect的控股子公司。作為一間鋰亞硫醯氯電池製造商，其一次性鋰電池產品主要用於汽車、醫療、石油和天然氣鑽井等領域。

由於起火的Aricell工廠位於一棟鋼筋混凝土結構的三層建築內，火災發生時有逾百名工人正在工作，但多數人身處一樓，故得以逃生。但另一批人正在二樓驗收、並打包電池成品的工人，因大火蔓延太快而來不及逃生。據知，該倉庫內儲存著3.5萬個鋰電池成品。

韓國文化放送株式會社的報導稱，消防人員在火災發生20多分鐘後經已到達現場，惟由於電池不斷發生爆炸、且釋放有毒氣體而難以靠近。

根據美國國家消防協會（National Fire Protection Association， NFPA）的解釋，物理損壞、產品缺陷或電路損壞均有可能導致鋰電池發生「熱失控」的連鎖反應。當電池內部溫度上升到一定程度時，電池材料會釋放出大量熱能。電池因溫度的迅速升高，最終會引起電池起火或爆炸。

出生率持續下降 製造、建築業多移工

2017年至2019年間，南韓共發生過28宗電池廠火災，更導致該國儲能市場癱瘓。蔚山國立科學技術研究所的研究指出，除製造過程和保護措施缺陷外，這些火災事故的原因還包括豐厚的補貼激勵、監管不力、股東的不同文化背景、技術標準不一致、溝通不暢、利潤壓力等。

此次華城市AriCell電池廠事故發生後，南韓當局表示將調查工廠內滅火系統是否正常運作。京畿道知事在現場表示，將在全域範圍內啟動大規模安全檢查，以避免同類慘劇再次發生。

由於出生率持續下降，南韓政府不得不依賴鄰國充沛的勞動力資源。在過去數十年，不少中國人來到南韓尋找工作。他們和來自東南亞國家的勞工一樣往往會進入工廠，或者從事重體力要求高的製造和建築業工作。

延伸閱讀：

韓國鋰電池廠大火增至23死　致命原因曝光：兩點令人「欲逃無從」

韓廠大火17中國人死　電池廠屬於SK集團　員工：時薪是韓國最低

文章授權轉載自《香港01》

南韓 火災 爆炸

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