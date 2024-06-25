致命15秒整間工廠陷火海 一文看懂「南韓最嚴重的化學工廠慘劇」肇因

南韓京畿道一所鋰電池工廠6月24日發火災爆炸，導致22人死亡、8人輕或重傷、1人失蹤；死者當中有19人為中國籍勞工。韓國文化放送株式會社的記者形容，事故為「南韓史上最嚴重的化學工廠慘劇」。究竟今次的可怕事故是怎樣發生的？

當地時間6月24日晚上，據參與南韓京畿道華城市AriCell電池廠火災現場救援的消防部門負責人表示，經初步調查後，工廠內起火時鋰電池冒出大量濃煙且快速燃燒。從冒出白色煙塵到劇烈燃燒，再到濃煙充滿整個作業空間，整個過程僅耗時15秒。大火最終持續燃燒了4小時40多分鐘，直到下午3時10分火勢才受到控制。

南韓大田大學消防與防災學教授金載浩（Kim Jae-ho，音譯）表示，相比電池材料和其他引起火災的物質，前者特別容易燃燒，遇到電池火災人們根本沒辦法有時間做出反應，他稱能想像人們當時因不能逃生有多麼絕望。

In Hwaseong, South Korea, a fire at the Aricell lithium battery factory has resulted in at least 20 deaths. The fire, which started on the second floor, led to explosions and thick smoke, complicating firefighting efforts.



The fire department mobilized 159 firefighters and 63… pic.twitter.com/ZgkAOlYIqp — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2024

鋰電池應用廣 3大可能性導致「熱失控」？

鋰金屬的化學特性非常活潑，使得其加工、保存、使用，對環境要求非常高，是故相關電池長期沒有得到應用。隨著20世紀末微電子技術的發展，小型化的設備日益增多且對電源提高了要求，鋰電池因而進入了大規模應用階段；而中國、日本和南韓在全球動力電池製造環節中佔據絕對優勢。目前，鋰電池普遍應用於電子消費產品中，例如手提電腦、智能手機、相機和電動汽車等。

而今次事故發生地的華城市位於首爾以南約50公里處，當地產業種類十分齊全，擁有2600多間化工產品、電器、機械、汽車配件等企業。AriCell則成立於2020年，是南韓上市公司S-Connect的控股子公司。作為一間鋰亞硫醯氯電池製造商，其一次性鋰電池產品主要用於汽車、醫療、石油和天然氣鑽井等領域。

由於起火的Aricell工廠位於一棟鋼筋混凝土結構的三層建築內，火災發生時有逾百名工人正在工作，但多數人身處一樓，故得以逃生。但另一批人正在二樓驗收、並打包電池成品的工人，因大火蔓延太快而來不及逃生。據知，該倉庫內儲存著3.5萬個鋰電池成品。

韓國文化放送株式會社的報導稱，消防人員在火災發生20多分鐘後經已到達現場，惟由於電池不斷發生爆炸、且釋放有毒氣體而難以靠近。

根據美國國家消防協會（National Fire Protection Association， NFPA）的解釋，物理損壞、產品缺陷或電路損壞均有可能導致鋰電池發生「熱失控」的連鎖反應。當電池內部溫度上升到一定程度時，電池材料會釋放出大量熱能。電池因溫度的迅速升高，最終會引起電池起火或爆炸。

出生率持續下降 製造、建築業多移工

2017年至2019年間，南韓共發生過28宗電池廠火災，更導致該國儲能市場癱瘓。蔚山國立科學技術研究所的研究指出，除製造過程和保護措施缺陷外，這些火災事故的原因還包括豐厚的補貼激勵、監管不力、股東的不同文化背景、技術標準不一致、溝通不暢、利潤壓力等。

此次華城市AriCell電池廠事故發生後，南韓當局表示將調查工廠內滅火系統是否正常運作。京畿道知事在現場表示，將在全域範圍內啟動大規模安全檢查，以避免同類慘劇再次發生。

由於出生率持續下降，南韓政府不得不依賴鄰國充沛的勞動力資源。在過去數十年，不少中國人來到南韓尋找工作。他們和來自東南亞國家的勞工一樣往往會進入工廠，或者從事重體力要求高的製造和建築業工作。

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文章授權轉載自《香港01》