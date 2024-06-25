快訊

6天後才報失蹤…男健行3小時卻迷路10天 每日靠「做1事」驚險求生

外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌：哪門子機密

女大生寵物守宮躺壽司醬料碟 身上恐帶「這1菌」致感染

中日釣魚台海域對峙 日海保廳控中國海警接近日漁船

中央社／ 北京/東京25日綜合外電報導
釣魚台列嶼。路透資料照片
釣魚台列嶼。路透資料照片

根據中、日兩國聲明，中國海警船與日本海上保安廳（相當於海巡署）船隻昨天在東海爭議性的釣魚台列嶼附近對峙。

路透社報導，日本將釣魚台列嶼稱為尖閣諸島，中國則稱之為釣魚島，兩國都聲稱擁有釣魚台主權，雙方的海岸防衛隊船隻也經常在這個有爭議的海域巡邏。

北京當局昨天表示，中國海警在6月20日至24日間採取「必要管控措施」，並「警告驅離」4艘日本漁船和數艘巡邏船。

中國海警局發言人甘羽在聲明中提到：「我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件。」

日本海保廳則在昨晚發布的新聞稿中表示，該海域的4艘中國海警船中，有2艘昨天駛向在釣魚台周邊領海進行作業的日本漁船，但「遭警告不得靠近」，並「被反覆要求駛離」。

日本 海上保安廳 釣魚台

延伸閱讀

汐止白雲國小推智慧學習 日本豊前市長參訪交流

兩日本人蘇州遇襲 陸外交部：將切實保護在華外人安全

陸不以武力使台屈服恐還有這招 華府智庫：藉他們之手「隔離」台灣

大陸海警於南海揮舞刀斧 菲律賓海軍：極大克制堅持專業

相關新聞

俄國北韓簽防禦協議惹惱中國？ 分析：北京反應節制

俄羅斯與北韓日前簽署「全面戰略夥伴關係條約」引關注，美國軍事首長指中俄可能因此產生摩擦。北京學者評論，中國不願東北亞局勢...

中菲南海爭端距全面衝突有多近？ 分析人士：恐升級到雙方難以退讓地步

中國與菲律賓的船隻在6月17日於南海爆發海上嚴重對峙，造成菲方人員嚴重受傷，區域緊張局勢再升級。分析人士認為，此類涉及嚴重傷害的事故「令人擔憂」，因為很可能升級到「雙方都感到難以退讓的地步」。

中日釣魚台海域對峙 日海保廳控中國海警接近日漁船

根據中、日兩國聲明，中國海警船與日本海上保安廳（相當於海巡署）船隻昨天在東海爭議性的釣魚台列嶼附近對峙

菲律賓外長：盼7月與中國磋商 討論近期南海衝突

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）今天表示，菲國正打算與中國啟動雙邊磋商機制，討論兩國海事人員上週在南...

前首相菅義偉也不挺 日相岸田連任之路充滿挑戰

日本首相岸田文雄受黨內政治獻金問題等影響，低迷民調未見起色，不僅地方議員與眾議員接連發難要求勿連任自民黨總裁，連前首相菅...

批法國極右、極左翼政策 馬克宏警告恐引發內戰

法國準備舉行數十年來立場最分裂的選舉，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天警告，他的極右翼與極左翼對手提出的政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。