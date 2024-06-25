中日釣魚台海域對峙 日海保廳控中國海警接近日漁船

根據中、日兩國聲明，中國海警船與日本海上保安廳（相當於海巡署）船隻昨天在東海爭議性的釣魚台列嶼附近對峙。

路透社報導，日本將釣魚台列嶼稱為尖閣諸島，中國則稱之為釣魚島，兩國都聲稱擁有釣魚台主權，雙方的海岸防衛隊船隻也經常在這個有爭議的海域巡邏。

北京當局昨天表示，中國海警在6月20日至24日間採取「必要管控措施」，並「警告驅離」4艘日本漁船和數艘巡邏船。

中國海警局發言人甘羽在聲明中提到：「我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件。」

日本海保廳則在昨晚發布的新聞稿中表示，該海域的4艘中國海警船中，有2艘昨天駛向在釣魚台周邊領海進行作業的日本漁船，但「遭警告不得靠近」，並「被反覆要求駛離」。