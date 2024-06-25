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韓戰後未簽署和平協議 冷戰氛圍仍籠罩朝鮮半島

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
圖為南韓軍人於兩韓軍事交界處巡邏。 美聯社
圖為南韓軍人於兩韓軍事交界處巡邏。 美聯社

1950年6月25日韓戰爆發，3年餘後雙方商議停火，卻未簽署正式和平協議，以致兩韓至今仍處於技術上的交戰狀態。近期南北韓透過空投傳單和空飄垃圾氣球互相較勁，凸顯朝鮮半島仍籠罩冷戰氛圍。

路透社報導，今天是韓戰爆發74週年紀念日。南韓軍方表示，近來在兩韓依實際控制線劃定的非軍事區（Demilitarized Zone，DMZ）內，北韓部署了大批士兵，打造疑似反坦克防護牆、埋設地雷，並補強戰術道路等。

多名南韓官員表示，部分北韓軍人越過軍事分界線（MDL），導致南韓部隊開槍示警，若干進逼邊界線的北韓官兵甚至反被他們自己埋設的地雷炸死。

部分分析人士表示，平壤當局近來在邊境地區的舉措，可能與北韓的兩韓政策改弦更張有關。

首爾北韓大學院大學（University of North KoreanStudies）校長梁茂進（Yang Moo-jin）表示，兩韓之間的僵局已惡化至類似冷戰時期心戰的狀態。

他說：「過時的氣球空飄與傳單空投手段重現，顯示冷戰仍籠罩朝鮮半島。」

除南北韓外有20國聯軍參與並導致數以百萬計軍民死亡的韓戰最終僅簽署停火而非和平協議，因此技術上南北韓仍處於交戰狀態。

歷經短暫的承平時期後，由於北韓持續研發核武，並宣稱南韓是「主要敵人」，而非促成統一的夥伴，近月來緊張情勢日益升高。

冷戰 北韓 南韓

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