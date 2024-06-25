俄國北韓簽防禦協議惹惱中國？ 分析：北京反應節制

俄羅斯與北韓日前簽署「全面戰略夥伴關係條約」引關注，美國軍事首長指中俄可能因此產生摩擦。北京學者評論，中國不願東北亞局勢因此加劇，至今反應很有節制，可說是不表態。

美軍參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）23日出訪海外途中告訴媒體，俄羅斯與北韓稍早前簽署共同防禦協議，可能導致俄羅斯與中國產生摩擦。長期以來，中國一直是孤立於國際社會的北韓的主要盟友。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受中央社訪問時評論，稍早前在平壤締結的俄朝（北韓）條約是軍事同盟條約，因為規定彼此在對方遭到武力攻擊時提供直接軍事支持。

他說：「在東北亞、西太平洋和歐洲局勢持續緊張或衝突背景下，該條約與美日、美韓軍事同盟的不斷強化以及美日韓三邊軍事合作的擴展和深化結合，當然顯著加劇這三大地區的對抗、競鬥或衝突」。

時殷弘表示，北韓近來宣布與南韓的關係是兩個敵對國家關係，並以系列行動加以貫徹，中國因此不能再將促進半島南北民族緩和作為朝鮮半島政策其中一項要素，但中國仍主張防止朝鮮半島兩國之間爆發規模性軍事衝突、甚至戰爭，「這關係到中國的緊要利益之一」。

他並分析，「朝（北韓）俄結成軍事同盟不會助成中俄結成軍事同盟。中國政府至今對朝俄結盟的反應很有節制，可謂不表態」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稍早前訪問北韓，並與北韓領導人金正恩在平壤會談後宣布簽署全面戰略夥伴關係條約，約定若一方面臨武裝侵略，另一方將提供所有可用的軍事援助；同時兩國都不會與第3國簽署侵犯對方利益的條約，不允許任何國家利用兩國領土來損害對方的安全與主權。

俄羅斯衛星通訊社今天報導，俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）受訪時表示，一旦「所有必要條件」具備和簽署各類文件的基礎形成，金正恩就將對俄國進行訪問，並強調「金正恩已經收到訪俄的邀請」。