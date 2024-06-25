菲律賓外長：盼7月與中國磋商 討論近期南海衝突
菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）今天表示，菲國正打算與中國啟動雙邊磋商機制，討論兩國海事人員上週在南海爆發的暴力衝突。
菲律賓長年將二戰時期登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）擱淺在南海仁愛暗沙（Second ThomasShoal），近期成為與中國衝突頻生的引爆點。中國海警人員本月17日揮舞刀棍和斧頭，阻止菲律賓海軍運送補給品給駐紮在船上的陸戰隊隊員。
隨著中國持續加強南海的主權聲索行動，這是菲律賓與中國船艦近月一連串衝突升級事件中最新、也最嚴重的一起。
綜合法新社與路透社報導，馬納羅在菲國參議院針對菲中衝突召開的聽證會中說，菲方希望於7月初就南海議題啟動菲中雙邊磋商機制（Philippines-ChinaBilateral Consultation Mechanism），「特別是要討論近期的事件」。
他說：「即使面對這些嚴重事件，我們仍對對話的重要性抱持信心。我承認這是一項挑戰，但還是應以外交手段為優先。」
這次衝突導致1名菲國軍人失去右手拇指，菲方還指控中國海警劫槍，並破壞3艘船以及導航與通訊設備。
中方則堅稱，海警行為「專業克制」，而菲方罔顧勸阻，執意闖入仁愛礁（即仁愛暗沙），才是造成這次事態的直接原因。
在過去數次衝突中，中國部隊也曾動用水砲和軍用雷射，並與菲國補給艦及護衛艦碰撞。
兩國於2017年啟動磋商機制，以促進和平解決南海衝突。
馬納羅說，計劃於7月舉行的會談旨在確定「信心建立措施」（confidence-building measures），以為「更多嚴肅討論」奠定基礎。
他還說，雙方上週舉行了工作小組會議，為7月會談預做準備。
馬納羅說，衝突發生後，他的辦公室聯繫中國外交部和中國駐馬尼拉大使館，「我們堅決向對方傳達，運送基本物資給我軍…竟被視為讓中國行動升級合理化的挑釁，真的匪夷所思」。
馬納羅說：「無論達成什麼樣的信心建立措施，都不會以犧牲我國主權、主權權利和我們在西菲律賓海（West Philippine Sea）的權利和管轄權為代價。」
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