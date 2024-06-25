德法西軍機7月赴日與自衛隊操演 實現自由開放印太

日本防衛省今天宣布，航空自衛隊7月將在日本與德國、法國、西班牙空軍展開一系列聯合操演，希望強化合作以實現自由開放的印太地區。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省指出，這3個歐洲國家的空軍6月中旬起將耗時約2個月，在美國夏威夷、澳洲等印太地區，派遣戰鬥機等參與「太平洋天空」（Pacific Skies）軍演。

作為這次演習的一環，德國、法國、西班牙的戰機、運輸機、空中加油機，總計超過30架飛機預計於7月19日至7月25日，參加位於日本的共同訓練。

而這是德法西的軍機首度同時在日本出沒。預計訓練地點位在北海道上空及關東附近空域，航空自衛隊的戰機屆時也將參與。

另外，航空自衛隊將首度與西班牙空軍共同訓練，與德法空軍演習已是第二次。

日本防衛大臣木原稔表示，德法西軍機造訪日本是展現他們在印太地區的意願與能力，將強化合作以實現自由開放的印太。