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印度加強與台藏交往 印媒：凸顯政策自主不受制他國

中央社／ 新德里25日專電

印度西藏流亡政府及台灣的關係漸趨密切，印度媒體解讀，印度藉此展現政策獨立自主性，在對外事務上不會受制於其他國家。

「印度時報」（TOI）24日的報導提到，在印度與中國的關係因邊界爭議而處於緊張之際，一支美國眾議院跨黨派訪團上週前來印度，會見藏人精神領袖達賴喇嘛，討論西藏的未來。

這支由美國眾議院外交委員會主席麥考爾（MichaelMcCaul）和前議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領的訪問團，後來又在新德里拜會了印度總理莫迪（NarendraModi）和外交部長、國安顧問等官員，顯示印度政府支持美國訪團此行。

報導並稱，另一方面，印度正在加強與台灣之間的經貿與科技合作，特別聚焦於半導體產業，並舉出鴻海與力積電擴大在印度的投資為例。

這篇題為「印度與西藏及台灣日漸成長的關係如何惹惱中國」的報導說，西藏與台灣都是北京極為在意的議題，印度甘冒惹惱北京的風險，提升與西藏、台灣之間的關係。

印度是最早與中國建交的國家之一，接受「一個中國」政策。但中國於2010年拒絕承認印度對克什米爾（Kashmir）的主權，印度政府此後即不曾在官方文件上提及「一中政策」。

雖然如此，印度政府在很長的一段時間裏，與台灣、西藏流亡政府交往時仍自我設限，態度保守且謹慎。

印度時報說，如今印度政府與台灣、西藏流亡政府往來漸趨密切，反映出印度的「多邊站隊」（multi-alignment）大策略，追求自身利益，不讓自己過度受制於任何國家，在對抗中國影響力之際，強化經濟與科技能力。

報導總結，美國對西藏流亡政府的支持、印度與台灣交往的深化，都是抗中大戰略的一部分，美中印三方都有自己的利益要保護，使得地緣政治更加詭譎。一旦美國總統拜登（Joe Biden）簽署最新挺藏法案，亞洲局勢將變得更加複雜。

印度 美國 西藏

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