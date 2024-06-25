前首相菅義偉也不挺 日相岸田連任之路充滿挑戰

日本首相岸田文雄受黨內政治獻金問題等影響，低迷民調未見起色，不僅地方議員與眾議員接連發難要求勿連任自民黨總裁，連前首相菅義偉都不挺，讓岸田連任總裁之路充滿挑戰。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，連任總裁可說意謂著連任首相。

根據時事通信社6月13日公布最新民調，岸田內閣支持率已跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。儘管如此，岸田日前仍在記者會上透露有意爭取連任總裁。

●自民黨因應政治獻金修法 無助拉抬支持率

自民黨內派閥日前相繼爆出所屬議員募到募款餐會餐券販售配額後的超額部分收入，被派閥以「回扣」方式回流給議員，而這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金），部分人士日前已分別遭檢方調查並起訴。

在岸田宣示力主改革下提出的政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修法，重點包括強化議員罰則及提高政治獻金透明度等，日前獲參議院全體會議表決通過。

時事通信社6月13日公布的民調顯示，岸田內閣支持率比5月調查下滑2.3個百分點，跌至16.4%，是自民黨從2012年重返執政以來的新低點，可以看出面對自民黨內派閥「小金庫」事件，儘管岸田內閣致力提出政治資金規正法修法等對策，但仍無法有效拉抬支持率。

更有甚者，共同社6月23日公布最新民調，只有10.4%的受訪者希望岸田9月連任自民黨總裁繼續執政，另有36.6%受訪者「希望（岸田）盡快辭職」。

●岸田支持率低迷 黨內現逼宮聲浪

岸田內閣民調持續低迷，在自民黨內已出現「雜音」，黨內派閥茂木派成員、眾議員東國幹6月22日更進一步公開發難，要求岸田勿參選連任總裁，「希望（岸田）擔任開啟自民黨新頁的橋梁角色」。

自民黨幹事長茂木敏充與前幹事長石破茂等被視為「後岸田時代」可能接班人選，近期不斷參加相關會議，另一方面，黨內面對派閥「小金庫」事件產生危機感，也出現認為針對年輕人與女性進行改革的意見。

這種「無視」岸田有意爭取連任的情況，可以說各方勢力事實上已吹響「號角」。

不僅如此，日本放送協會（NHK）報導，自民黨籍前首相菅義偉6月23日晚間參加日媒線上節目，談到發生「政治與金錢」問題的自民黨現狀時說，「許多議員都認為是非常嚴峻的狀況，擔心再這樣下去會丟掉政權的人愈來愈多」。

有關自民黨內派閥發生政治獻金違法問題，菅義偉在節目上還說，照理說自民黨應該要先提出政治資金規正法修法版本，結果提案晚於在野黨，「怎麼想都覺得奇怪」。

菅義偉還批評岸田在此事上未負起責任，讓許多民眾感到不信任。

菅義偉甚至說，有關秋天前要舉行的自民黨總裁選舉，營造「自民黨已改變，再期待自民黨一次」的氛圍很重要，「這是能不能讓民眾感到煥然一新的重要里程碑」，表達出應該選出新領袖的看法。

菅義偉在日本改元時，手持「令和」新年號字板知名度大增，被暱稱為「令和大叔」，2020年9月16日獲指名為第99任首相，在執政384天後率內閣總辭，2021年10月4日交棒岸田。

面對菅義偉的談話內容，日本內閣官房長官林芳正並未直接回應，僅說「在誠摯接受國民對政治不信任的聲音同時，將持續專心致力刻不容緩課題並拿出成果」。

自民黨內主要成員與年輕成員則認為，「從內閣及黨支持率低迷的現狀來看，很多議員認為無法在岸田的帶領下迎戰下一次的眾議院大選，（菅義偉的）發言是理所當然」。

不過，親近岸田的議員表示，目前當務之急是針對物價高漲等政策課題確實進行因應，並對「自民黨看似分裂會給國民留下負面印象」感到憂慮。

●菅義偉點燃導火線 加速「後岸田」人選討論

讀賣新聞報導，菅義偉在節目上還個別評論了「後岸田時代」可能接班人選，自民黨內有看法認為，「這形同點燃導火線，可能會加速有關『後岸田時代』的討論」。

產經新聞報導，菅義偉在節目上的說法等同於事實上要求岸田下台，這讓岸田執政將迎來重大局面。

以各家日媒6月所做民調顯示，岸田內閣支持率相當嚴峻，最高不過31.2%，且大半受訪者都希望岸田早日請辭，或是做到9月總裁任期屆滿就好。

儘管目前無法預測岸田內閣7月民調高低，但屆時的調查結果將可能影響自民黨內情勢。