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印尼軍方和數據中心疑遭駭 癱瘓機場自動通關系統

中央社／ 雅加達25日專電

一個專門監控網路攻擊的X平台帳號指出，印尼國軍戰略情報局上週遭駭客攻擊3次，印尼國軍未證實此事，但表示正在調查中。另外，印尼國家數據中心上週也遭駭客攻擊，導致機場出入境自動通關服務關閉，旅客大排長龍。

安塔拉通訊社（ANTARA News）今天報導，印尼國軍（TNI）戰略情報局（BAIS）疑似遭到駭客攻擊，國軍資訊主任努格拉哈（Nugraha Gumilar）表示，網路小組正在調查相關事件，並說：「我們目前無法證實或否認有關國軍數據的駭客指控。」

追蹤駭客網路活動的X平台帳號日前公佈BreachForum的駭客「MoonzHaxor」攻擊國軍戰略情報局的報告，並指出，他們聲稱已獲得大量的軍方數據。

另外，「MoonzHaxor」22日也宣稱成功駭入了國家警察的指紋識別系統，這些數據包括指紋圖像和電子郵件等，並打算以1000美元的價格出售這些數據。

國家網路安全局（BSSN）負責人辛薩（HinsaSiburian）昨天在一場記者會上表示，「MoonzHaxor」宣稱所取得的數據是舊數據。他說：「我們已向警方確認，這些是在暗網上交易的舊數據。」

辛薩保證，雖然存在數據疑似洩露的問題，但國家警察系統目前仍運作良好，將會就相關問題進一步調查。

無獨有偶，國家數據中心（PDN）19日也遭駭客攻擊，導致機場出入境自動通關系統無法使用，駭客還要求支付800萬美元贖金，以歸還遭駭資料。

印尼英文大報「雅加達郵報」今天報導，國家數據中心服務中斷，導致機場出入境自動通關系統癱瘓，許多旅客必須經由人工通關，被迫排隊等待數小時。

辛薩昨天在記者會上說，調查人員發現不明身份的駭客使用一個名為「Brain Cipher」的勒索軟體，屬於Lockbit 3.0勒索軟體組織的更新版本。

根據資安業者Palo Alto Networks4月公佈的報告顯示，2023年全球多重勒索軟體攻擊增加49%，在亞太地區和台灣，Lockbit 3.0是2023年最活躍的勒索軟體組織，這個組織在洩密網站發布928篇貼文，佔全球總數的23%。

辛薩表示，目前案件許多細節仍不清楚，像是攻擊者的身份以及背後動機。

網路安全專家阿爾迪（Ardi Sutedja）認為，政府未能確保國家數據的基礎設施符合最高安全標準。

他說：「鑒於該事件的規模，這不僅是技術故障，它是一場巨大災難。」他表示，花費數天才能恢復系統，是個值得關注的問題，因為數據遭駭的恢復時間不應超過24小時。

印尼 機場 網路攻擊 駭客

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