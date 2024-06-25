批法國極右、極左翼政策 馬克宏警告恐引發內戰

法國準備舉行數十年來立場最分裂的選舉，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天警告，他的極右翼與極左翼對手提出的政策，可能會在法國引發「內戰」。

馬克宏的中間派政黨本月初在歐洲議會選舉遭極右翼政黨「國民聯盟」（National Rally）擊敗後，他宣布提前舉行國會下議院「國民議會」（NationalAssembly）選舉，讓法國政壇陷入混亂。

法新社報導，週末民調顯示，國民聯盟將在30日第一輪選舉囊括35%至36%的選票，領先左翼聯盟的27%至29.5%，而馬克宏的中間派聯盟排名第3，得票率預估為19.5%至22%。

第2輪選舉7月7日將在首輪沒有候選人得票率超過50%的選區進行。

46歲的馬克宏在播客節目「靠自己的一代」（Generation Do It Yourself）上譴責國民聯盟與極左翼政黨「不屈法國」（France Unbowed）。

他說，極右翼政黨「分裂社會，（把國家）推向內戰」，而屬於新人民陣線（New Popular Front）聯盟的極左翼政黨「不屈法國」提出「一種社區主義形式」，「內戰也隨之而來」。

回應馬克宏的發言時，極右翼領袖巴德拉（JordanBardella）向法國新聞媒體M6表示：「身為法國總統不應該這麼說。我想要為所有法國人重建安全。」

28歲的國民聯盟黨魁巴德拉今天稍早表示，他的政黨準備執政，他承諾將遏制移民並解決生活成本問題。

巴德拉在記者會宣布國民聯盟的計畫時表示：「給大家6個字：我們準備好了。」

因協助國民聯盟清理極端主義形象而備受讚譽的巴德拉，敦促選民讓這個疑歐派政黨獲得絕對多數席次，讓國民聯盟能實施反移民、法律與秩序計畫。

他說：「長達7年的馬克宏主義削弱了國家。」他矢言將提振民眾的購買力、「恢復秩序」並修改法律，讓國家能更容易驅逐遭定罪的外籍人士。

他重申計劃收緊邊界措施，讓外籍父母在法國生下的孩子更難取得公民身分。

巴德拉又說，國民聯盟將聚焦於遏制通貨膨脹的「實際」措施，主要方法是透過削減能源稅。

他也承諾將在學校推出「破天荒」的紀律措施，包括禁用手機並嘗試引入學校制服；學生穿制服是馬克宏先前提出的倡議。

身為馬克宏的「復興黨」（Renaissance）黨員的法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）對國民聯盟的經濟計畫嗤之以鼻，他向歐洲第一電台（Europe 1）表示，如果國民聯盟勝選，法國將「直接陷入災難」。艾塔爾明天將與巴德拉舉行電視辯論。