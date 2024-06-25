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日本政府公布基本立場 無意開發AI自主武器系統

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本政府否定開發人工智慧（AI）武器。示意圖／ingimage
日本政府否定開發人工智慧（AI）武器。示意圖／ingimage

有關由人工智慧（AI）選擇目標進行高殺傷力攻擊的「致命性自主武器系統」（LAWS），日本政府公布基本立場，否定日本開發的可能性，並認為應推動制定國際性規範進行管制。

日本讀賣新聞報導，有關聯合國針對致命性自主武器系統提出意見徵詢，日本政府外務省制定官方「見解」（基本立場），並於6月24日在官網公布。

關於彙整各國見解的報告書，預料聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）最快將在今年夏天對外公布。

日本在基本立場中表明，「我國無意開發人類不參與的完全自主型致命性武器」。另一方面，確保人類參與的自主型武器系統，日本政府認為「具有減少人為錯誤、節省力量與人力的安全保障上意義」。

日本政府表示，致力明確化致命性自主武器系統的規範與運用框架很重要，並強調「希望對制定國際性規範做出積極且建設性的貢獻」。

俄羅斯在侵略烏克蘭時使用許多配備AI的無人機，國際社會對完全自主型武力投入實戰的憂慮居高不下。

共同社中文網報導，有關新興技術的軍事利用，日方表示「堅持以人為中心的原則，重視以負責任的方式行動」，並強調不得使用無法遵守國際人道法的武器系統，無意開發不需要人類干預的自主武器。

外務省官員透露，表明這些見解的文件已在5月下旬提交聯合國。

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