維基解密創辦人亞桑傑獲釋 家人感謝外界支持

揭密網站「維基解密」創辦人亞桑傑（Julian Assange）在英國被拘留5年後獲釋，他的妻子史黛拉（Stella）今天感謝外界支持，他的父母也表示感恩兒子的「磨難終於結束」。

法新社報導，史黛拉在確認亞桑傑已離開倫敦東部最高戒備等級的貝爾馬什（Belmarsh）監獄後，在社群媒體平台X上寫道：「亞桑傑自由了！」

她還說，對於所有曾在世界各地聲援、要求釋放亞桑傑的人，「言語難以表達我們深切的感謝」。

史黛拉與亞桑傑相識時，亞桑傑正躲在厄瓜多駐倫敦大使館，以避免因被控性侵而引渡到瑞典；性侵指控之後被撤銷。亞桑傑2019年被逐出大使館，並因違反保釋條件而入監，之後就一直被關在倫敦的貝爾馬什監獄。

維基解密（WikiLeaks）2010年揭露大批與美國在阿富汗和伊拉克戰爭有關的軍事機密文件。美國法律文件顯示，52歲的亞桑傑已就一項洩漏國防情資指控達成認罪協議，換取自由。

維基解密在聲明中說：「亞桑傑獲釋。他在最高戒備等級的貝爾馬什監獄度過1901天後，於6月24日上午離開。」維基解密表示他計畫返回故鄉澳洲。

澳洲廣播公司（ABC）和其他澳洲媒體報導，亞桑傑的母親在聲明中說：「我很感恩我兒子的磨難終於結束。這顯示靜默外交的重要性和力量。」

她說：「許多人曾利用我兒子的處境來推動他們自身的計畫，因此我很感謝那些默默努力、把朱利安（亞桑傑名字）福祉放在第一位的人。」

她還說：「過去14年顯然對為人母的我造成了影響，因此我要先感謝大家尊重我的隱私。」

亞桑傑的父親也感謝所有支持他們的同胞，包括澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。艾班尼斯先前多次呼籲讓亞桑傑獲釋。澳洲國會2月曾通過一項動議，要求美方撤銷對亞桑傑的起訴。