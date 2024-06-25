南韓鋰電池工廠大火致23死、其中17名中國人 歷經22小時才撲滅

當地時間24日上午10時許，韓國京畿道華城市電池製造企業工廠發生火災，造成重大人員傷亡。據韓方24日向中國駐韓使館通報，初步確認有17名中國公民遇難。

韓方表示，此次事故已造成23人遇難，初步判斷其中有18名外國人，17名為中國公民，5人為韓國公民，1人為寮國公民。另有2人重傷、 6人輕傷。

當晚11時左右，中國駐韓國大使邢海明抵達現場，實地瞭解事故情況、搜救進展和善後安排，並聽取韓政府和消防部門有關介紹。

邢海明說，此次華城電池工廠火災造成重大人員傷亡和財產損失，特別是有多位中國公民不幸遇難，他的心情極為沉痛。他對遇難者表示哀悼，對遇難家屬和傷者致以誠摯慰問。邢海明表示，中國駐韓使館接下來將協調韓國有關方面全力開展救治、善後和事故調查等工作。