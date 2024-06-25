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南韓鋰電池工廠大火致23死、其中17名中國人 歷經22小時才撲滅

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓電池製造商ARICELL公司在京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午發生大火，搜救隊員在現場進行搜救工作。(歐新社)
南韓電池製造商ARICELL公司在京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午發生大火，搜救隊員在現場進行搜救工作。(歐新社)

當地時間24日上午10時許，韓國京畿道華城市電池製造企業工廠發生火災，造成重大人員傷亡。據韓方24日向中國駐韓使館通報，初步確認有17名中國公民遇難。 

韓方表示，此次事故已造成23人遇難，初步判斷其中有18名外國人，17名為中國公民，5人為韓國公民，1人為寮國公民。另有2人重傷、 6人輕傷。

當晚11時左右，中國駐韓國大使邢海明抵達現場，實地瞭解事故情況、搜救進展和善後安排，並聽取韓政府和消防部門有關介紹。 　　

邢海明說，此次華城電池工廠火災造成重大人員傷亡和財產損失，特別是有多位中國公民不幸遇難，他的心情極為沉痛。他對遇難者表示哀悼，對遇難家屬和傷者致以誠摯慰問。邢海明表示，中國駐韓使館接下來將協調韓國有關方面全力開展救治、善後和事故調查等工作。

失火的工廠生產的鋰電池係供應給三星SDI使用，鋰電池失火很難撲滅，這次大火歷經22小時才撲滅。

24日深夜，韓國京畿道行政第二副知事吳厚錫、華城市市長鄭明根和消防部門官員等向趕赴華城電池工廠火災現場的中國駐韓國大使邢海明（左三）介紹事故情況和搜救進展。
24日深夜，韓國京畿道行政第二副知事吳厚錫、華城市市長鄭明根和消防部門官員等向趕赴華城電池工廠火災現場的中國駐韓國大使邢海明（左三）介紹事故情況和搜救進展。

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