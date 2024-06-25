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韓國鋰電廠大火陸人死傷慘重 中國促查明原因

中央社／ 北京25日電
南韓電池製造商ARICELL公司在京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午發生大火，搜救隊員在現場進行搜救工作。 法新社
南韓電池製造商ARICELL公司在京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午發生大火，搜救隊員在現場進行搜救工作。 法新社

韓國京畿道華城市一家鋰電池工廠昨天大火，造成22人罹難，其中包括10多名中國公民。中國駐韓大使邢海明事故後趕赴現場，促請韓國儘快查明原因。

中國官媒央視網報導，邢海明昨天深夜赴電池工廠火災現場實地了解事故情況、搜救進展、善後安排，並聽取韓國政府和消防部門有關說明。

邢海明促請韓國方面儘快查明事故原因，做好善後處理，為中國遇難者家屬提供一切有必要的支援。

韓方表示，這次事故已造成22人遇難，根據個人物品等初步判斷其中有17名中國公民，確切人數還需進一步確認，另有8人受傷，其中1名中國公民輕傷，消防部門並還在搜尋1名失聯者。

韓國方面對中國公民在事故中不幸遇難深表哀悼，將協助中方全力救助並做好善後。

據報導，邢海明在現場表示，希望韓有關企業吸取沉痛教訓，今後不再發生類似事故，切實保障在韓中國公民生命健康安全。

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