日本母子遭中國人持刀攻擊 中國日僑學校加強防範

中國江蘇省蘇州市發生一對日本母子遭中國男子持刀攻擊事件，日本官房長官林芳正今天表示，對此事件深感遺憾，已向在地當局要求分享情資，並防止類似事件再次發生。

發生事件的蘇州日本人學校今天停課，中國各地的日僑學校加強安全。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞報導，事件發生在24日下午，根據日本駐上海總領事館，當時一名日本母親帶著學齡前的兒子前往迎接另一名孩子下課，正在等待日僑學校的校車抵達公車站，一名貌似中國人的男子突然持刀上前攻擊這對母子。

男童背部的傷口較深，母親也被割傷，所幸送往醫院治療後均無生命危險。在校車上工作的中國籍女子也遭到刺傷，情況危急。兇嫌男子已被當局拘留並接受訊問。

發生事件的公車站位於蘇州日本人學校北方約1公里處，附近的大樓裡住著不少日本人。受到該起事件影響，江蘇日本人學校今天停課，中國各地的日僑學校也加強安全。

根據日本駐北京大使館，包括北京、上海等中國各地的其他日僑學校今天正常上課，但他們已要求地方當局加強安全防衛，並要求監護人注意孩童上下學安全。

事發當時，一名30多歲日本女性也在公車站迎接就讀小學的兒子放學，她表示，當時有兩輛校車駛近公車站，她上前迎接從第一輛校車上下來的兒子，突然第2輛校車附近傳來騷動。

她看到一名年約50、60歲的男子施暴。他似乎抓住一名站在公車附近的男童的衣服，做出類似持刀揮舞的動作。在校車上工作的女性和附近的家長用雨傘和背包制服這名兇嫌，但他仍不斷掙扎。男子行兇動機目前不明。

這名母親表示，「真的很可怕，這讓我再次意識到，儘管在中國有很多對孩子友善的人，但我們還是需要抱持緊張感生活」。

林芳正在內閣會議後記者會上表示，「發生這樣的事件令人遺憾，希望受害者早日康復。駐上海總領事館已經要求當局分享詳細資訊，防止類似事件再次發生，並立即派人前往當地，協助查證事實與相關溝通工作。駐上海總領事館以及各使館也發出電子郵件，提醒在中國的日本居民外出時留意周遭環境」。

許多日系企業設廠於蘇州，不少日本人住在當地。蘇州日本人學校於2005年設立，招收小學生與國中生。學生上學可選擇家長接送或搭校車，基於安全考量，不允許自行上下學。日僑學校通常會將校車業務外包給當地公司，司機與員工多半都是中國人。