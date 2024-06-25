普亭訪平壤 美稱中國憂北韓因此壯膽掀區域危機

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）今天表示，中國與俄羅斯雖是公開的盟友關係，北京仍擔心在俄國總統普亭訪問平壤後，恐讓北韓更加大膽地挑起區域危機。

康貝爾說，中國在與美國互動時曾表示，普亭（Vladimir Putin）上週與平壤簽署一項防禦協議，讓中方感到「焦慮」。

普亭和北韓領導人金正恩簽署的協議，包括承諾兩國在遭受攻擊時相互提供援助，似乎重回冷戰時期的聯盟。

康貝爾在華府智庫「外交關係協會」（Council onForeign Relations）演說時表示：「我認為可以說，中國可能擔心北韓會受到某種鼓舞，進而採取挑釁行動，恐為東北亞帶來危機」。

康貝爾還提到北韓在毗鄰南韓邊界的小規模軍事事件增加，以及平壤「非常挑釁的用語」和避免與美國外交的「絕對明確決心」。

他說，美國認為，俄羅斯正研議向北韓提供更多支持，包括可能在核子方面的支持，「這是一連串的危險發展，也是我們關注的焦點之一」。

法新社報導，北韓因核子與飛彈計畫受到聯合國制裁，卻找到俄羅斯這個在聯合國安全理事會擁有否決權的熱切合作夥伴，並為莫斯科入侵烏克蘭提供炮彈。

長期以來，中國一直是北韓的主要合作夥伴，最近則與金正恩保持距離，也鮮少公開談論普亭這趟訪問北韓的行程。

此外，美國也指控中國透過產業出口助長俄羅斯軍事擴張，儘管並未直接運送武器。

康貝爾表示，雖然中、俄對抗西方的立場一致，但這兩大強權在北韓議題上，以及在北京與中亞的前蘇聯共和國關係方面，各有不同觀點。

康貝爾說：「我認為，莫斯科和北京未來可能再現緊張情勢。」但他說，從近期來看，中國已經占了上風，且可能從俄羅斯手中獲取潛艦或其他較為先進的技術。