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北韓第5波垃圾氣球空襲 至今2000顆入侵南韓上空

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓軍方25日證實，北韓再度發射約350顆垃圾氣球，自5月底首次展開垃圾空襲至今是第5波行動，至今已經收到約2000顆垃圾氣球。美聯社
南韓軍方25日證實，北韓再度發射約350顆垃圾氣球，自5月底首次展開垃圾空襲至今是第5波行動，至今已經收到約2000顆垃圾氣球。美聯社

韓聯社報導，南韓軍方25日證實，北韓再度發射約350顆垃圾氣球。北韓5月底首次展開垃圾空襲至今，這已是第5波行動，南韓已經收到近2000顆垃圾氣球。

南韓聯合參謀本部最新表示，約有100顆氣球降落首都首爾與京畿道北部地區，大部分裝的是廢紙和廢棄物。經過分析，未含有任何有毒物質。南韓軍方表示，隨時準備好重啟邊境擴音器廣播，並警告類似心理戰取決於北韓行動。

抗議脫北者對北韓發送的反朝鮮傳單，北韓領導人金正恩胞妹金與正21日稱將如數奉還，暗示將發射更多氣球。

北韓於5月28日至本月9日分4次向韓投放氣球。南韓作為回應於6月9日透過邊境大聲公播放反朝鮮廣播，這是6年來的第一次。但南韓第2日就關閉擴音器，後再未啟動，顯然是為了防止局勢失控。

北韓 南韓 脫北者

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