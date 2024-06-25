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俄國達吉斯坦恐攻多位槍手身分曝！區長之子、綜合格鬥選手涉案

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄國達吉斯坦共和國23日遭遇恐怖攻擊，當局已確認5名襲擊者身分，部分與謝爾戈卡拉區區長有關連。圖為遇襲案發現場。法新社
俄國達吉斯坦共和國23日遭遇恐怖攻擊，當局已確認5名襲擊者身分，部分與謝爾戈卡拉區區長有關連。圖為遇襲案發現場。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯達吉斯坦共和國23日遭遇恐怖攻擊，武裝份子兵分多路攻擊首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）和德本市（Derbent）的猶太會所、東正教堂與警分局，造成至少15名員警殉職與包含1名神職人員在內等4名平民喪生，俄國官媒塔斯社（TASS）指出，涉案槍手包含當地謝爾戈卡拉區（Sergokalinsky）區長之子與親屬，還有綜合格鬥出身的選手。

塔斯社24日引述若干執法機關指出，當局已確認5名襲擊者身分，部分來自謝爾戈卡拉區，而且和該區區長歐瑪洛夫（Magomed Omarov）有關係。

其中槍手卡吉洛夫（Gadzhimurad Kagirov）為綜合格鬥選手出身，是歐瑪洛夫的表親，而歐瑪洛夫的兒子和姪子亦參與恐怖攻擊。

達吉斯坦共和國領導人梅利科夫（Sergei Melikov）24日告訴媒體，歐瑪洛夫已被解除職務，並且被俄國主要政黨「統一俄羅斯黨」開除黨籍。

不過梅利科夫並未說明有多少歐瑪洛夫的親戚涉入恐攻。

達吉斯坦共和國位於俄國北高加索地區，是俄羅斯聯邦的自治共和國，也是俄國最早信仰伊斯蘭教的地區。而俄國南端的高加索一帶本就因長年種族和宗教緊張而局勢動盪。

俄羅斯 恐怖攻擊

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