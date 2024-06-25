巴黎奧運前國會改選 前體育部長：陣前換將恐影響

法國下週將舉行國會改選，可能導致巴黎奧運前兩週部會內閣大洗牌。前體育部長馬拉希尼亞努昨天表示對奧運舉辦感到憂心。歐洲媒體則將法國政治大戲形容為「完全瘋狂的電視實境秀」。

繼極右翼勢力本月初在歐洲議會選舉大勝後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨即宣布解散國會，並將於6月30日和7月7日提前進行國民議會改選。若執政黨落敗，法國可能於巴黎奧運7月26日開幕前兩週，出現總理與各部會內閣大換血的局面。

2018至2022年擔任體育部長的馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）昨天接受法國新聞電台（Franceinfo）專訪時坦言，情況令人憂心。

她說，「這對歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera，現任體育部長）來說會是個人難題，因為要在幾週前離開計畫與團隊會非常棘手…我擔心法國的未來以及奧運的籌辦」。

根據民調機構易普索（Ipsos）22日公布的調查結果，極右派「國民聯盟」（RN）及其盟友可望在第一輪投票以35.5%得票率領先；左翼聯盟「新人民陣線」（Nouveau Front populaire）以29.5%居次；馬克宏的中間派聯盟則遭到左右夾攻，只有19.5%。

換言之，若投票傾向持續，總理之位恐怕就要換年僅28歲的極右派黨魁巴德拉（Jordan Bardella）來做了。

在奧運倒數前兩週陣前換將，不僅法媒將總統馬克宏迫不及待解散國會的決定稱為「政治賭注」，外國輿論更對此感到驚訝與不解。

外國媒體充滿好奇與憂慮地觀看這場巴黎奧運前的政治大劇，歐洲政治新聞網站Politico更將鬧劇形容為「完全瘋狂的電視實境秀」：從右派領袖齊歐堤（Eric Ciotti）破天荒宣布與極右派合作後差點被自家人掃地出門，到左翼艱難整合、前總統歐蘭德（Francois Hollande）回鍋再戰，再到極左派的黨內肅清，讓人霧裡看花。

華盛頓郵報（The Washington Post）將法國政壇危機形容為「在災難邊緣蹣跚」；另有觀察家對於即將舉行的奧運感到憂心，因緊張氛圍離「奧運停戰」恐怕相距甚遠。

紐約郵報（New York Post）則分析，「極右派再次崛起展現了上漲且蔓延的怒火，一般選民關注的是歐洲議會裡黨派拒絕處理的問題」。深知法國的作者兼作家史丹格勒（Cole Stangler）向紐約時報（The NewYork Times）指出，馬克宏「極度不受歡迎」，且「多數法國人認為他是過時的領袖，偏好富人利益」。

提前選舉的時機也令人震驚，擔心解散國會將對奧運舉辦帶來衝擊，受訪者向巴黎人報（Le Parisien）紐約特派表示「馬克宏難道不能等到奧運結束後嗎？」

美國雜誌「國家」（The Nation）表達同樣看法，「若馬克宏政黨失敗，極右派可能掌權，並利用奧運正當化自己的政策」，並認為2024巴黎奧運就像是「準備要爆炸的鍋爐」。

國會改選倒數一週，馬克宏把握所有可能的媒體機會幫自己陣營催票。他昨天公開一封給法國人民的長信，解釋了他解散國會的原因。他說，這是「面對自己陣營在歐洲選舉中挫敗的唯一可能選項」，是讓國家「前進和團結」的「唯一決定」。