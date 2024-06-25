逼宮岸田？ 菅義偉示警政權將丟

日本自民黨籍前首相菅義偉廿三日表明，該黨國會議員去年爆出的收受政治獻金回扣醜聞，導致民眾對政治缺乏信任，首相岸田文雄卻未對此負責，因此愈來愈多人認為，這樣下去日本會發生政權輪替。日本共同社報導稱，這番話形同菅義偉要求同黨的岸田下台。

菅義偉廿三日接受日本雜誌文藝春秋專訪時說，自民黨九月推選新黨魁時，應選出「新領袖」。他二○二一年十月卸任首相後，仍是自民黨非主流派關鍵人物，具黨內影響力。

菅義偉還說，選出新黨魁是可讓大家理解本黨在改革有何想法的最佳機會，若能好好把握，將成一大契機。但他還沒決定支持對象。

日本二○一九年四月從平成年代進入令和年代時，時任內閣官房長官的菅義偉高舉「令和」年號字板，因此被暱稱「令和大叔」。他卸任首相後，接任者就是岸田。

據日本電視台新聞網（ＮＮＮ）和讀賣新聞自廿一至廿三日民調，岸田內閣支持率只剩二成三，創自民黨二○一二年十二月奪回中央執政權以來新低，該黨時任黨魁是已故日相安倍晉三。另有六成四受訪者不支持岸田內閣。

至於誰最適合擔任該黨黨魁？依序是該黨前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎、菅義偉、經濟安保大臣高市早苗，支持率分別是百分之廿三、百分之十五、百分之八、百分之七；數位大臣河野太郎、外務大臣上川陽子及岸田則以百分之六並列第五。

被視為「後岸田」熱門人選的政治人物，最近也紛紛暗示有意角逐黨魁寶座。石破同日在秋田縣演說時提到，九月黨魁選舉時，該好好論述日本未來將何去何從。黨幹事長茂木敏充同日在北海道說，他今夏將好好考慮，但他在前述民調的支持率僅百分之一。