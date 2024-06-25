南韓鋰電池工廠大火 19陸人遇難

南韓電池製造商ARICELL公司在京畿道華城市的鋰電池工廠昨上午發生大火，綜合韓聯社和ＫＢＳ報導，截至昨傍晚，火災已造成廿二人遇難，其中包括十八名中國公民。根據韓方昨晚最新通報，事件中遇難中國公民為十九人，中方使館人員已趕赴現場核實情況。

大陸官方環球網引述中國大陸駐韓使館消息，南韓外交部和警方已向中方使館通報中國公民傷亡情況，事件中遇難中國公民為十九人。韓方已向中方使館表達對事件的重視與哀悼。南韓總理已前往現場視察並指示與中國使館及相關傷亡人員家屬及時溝通。南韓總統尹錫悅向遇難者家屬表達哀悼。

據京畿華城消防署消息，至昨晚六時，火災已造成廿二人遇難、二人重傷、六人輕傷。除了這卅人外，消防部門正在搜尋另外一名失聯人員。

遇難者均在最初起火的二層樓面被發現。據悉，在廿二名遇難者中，兩人為南韓人，廿人為外國國籍，包括中國籍十九人、寮國籍一人。遇難者個人資訊尚未得到確認，遺體因被嚴重燒毀而只能辨認出性別，需通過基因鑑定才能確認。

當天上午十時卅分，工廠第三棟樓二層起火。接到火警後，消防部門鑑於鋰是有害化學物質，傷亡規模及火勢可能進一步擴大，隨即發布二級響應，並出動消防員等一五九人和六十三台設備進行滅火。

一名從工廠二樓逃出來的目擊者稱，火災發生時一個電池組發生爆炸性燃燒。消防部門說，隨著工廠內部電池組不斷爆炸，火勢迅速蔓延，使搜救隊員難以進入工廠內部搜尋。明火於當天下午三時十分得到基本控制，消防人員進入樓層內部搜尋。