英王查爾斯胞妹安妮公主頭部受傷送醫 疑遭馬撞擊

中央社／ 倫敦24日綜合外電報導

英國王室今天表示，國王查爾斯三世（King Charles III）的胞妹安妮公主昨天頭部受傷送醫住院治療，預期可完全康復。消息人士透露，她的受傷據信與一匹馬有關。

路透社報導，現年73歲的安妮公主（PrincessAnne）是已故英國女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）唯一的女兒。白金漢宮（BuckinghamPalace）說，安妮受到輕傷並有輕微腦震盪，目前在英格蘭西部城市布里斯托（Bristol）的紹斯密醫院（Southmead Hospital）休養。

英國王室的一名發言人表示：「公主殿下持續恢復良好，並無不適，但為求謹慎繼續住院觀察。」

一名王室消息人士說，安妮是在她的住處蓋特康布莊園（Gatcombe Park）內步行時頭部受到輕傷，當時附近有馬匹，據她的醫療團隊說法，她的傷與受到一匹馬的頭或腿撞擊相符。

安妮送醫時由她的夫婿勞倫斯（Tim Laurence）陪伴，她的女兒薩拉丁達爾（Zara Tindall）與兒子彼得菲力普斯（Peter Phillips）當時也在莊園內。

安妮對馬的愛好廣為人知，她曾贏得1971年歐洲馬術三日賽錦標賽（European Eventing Championship）金牌，並曾在1976年以英國馬術隊成員身分在加拿大舉行的蒙特婁（Montreal）奧運出賽。

白金漢宮的聲明另表示：「國王持續密切接獲相關消息，並加入王室所有其他人，向公主寄上他最深情的愛及祝福她早日康復。」

消息人士說，安妮預計本週返家，但她接下來的王室活動已延期，她也將不會按計畫在這週末飛往加拿大。

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