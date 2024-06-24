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南韓鋰電池工廠大火初步調查曝光 火勢15秒內蔓延、疑吸入毒煙霧窒息

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓電池製造商ARICELL公司在京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午發生大火。搜救隊員在現場進行搜救工作。新華社
南韓電池製造商ARICELL公司在京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午發生大火。搜救隊員在現場進行搜救工作。新華社

南韓電池製造商ARICELL公司在京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午發生大火，目前已知22人罹難，其中19人是中國大陸人士。綜合韓聯社和法新社報導，閉路電視畫面顯示，鋰電池工廠起火短短15秒就煙霧瀰漫，罹難者可能是因為吸入有毒煙霧窒息死亡。

法新社指出，南韓消防員金振英（Kim Jin-young，音譯）告訴媒體，當時工廠工人正在檢查和包裝鋰電池，聽見二樓傳來一連串爆炸聲。

南韓京畿道消防局局長趙善浩（Cho Sun-ho，音譯）則說，初步調查顯示火勢在數秒內蔓延，有毒煙霧瀰漫工人們所在區域。他說，「隨著電池開始冒出白煙，煙霧僅15秒就瀰漫整個空間」，由於這是鋰電池火災，工人根本無法自行滅火。趙善浩還表示：「推測罹難者在短時間內吸入有毒煙霧，這使他們窒息並很快失去意識。」

韓聯社也指出，可能是因為煙霧迅速蔓延導致工人找不到逃生路線，加上他們有許多人是臨時工，也不熟悉內部結構，從而導致大規模死傷。

南韓 工人

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