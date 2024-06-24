烏克蘭疑射美製飛彈襲克里米亞 克宮警告美國後果自負
俄羅斯官員指控，烏克蘭以美製飛彈襲擊克里米亞（Crimea），造成4人喪生。克里姆林宮今天警告說，美國將面臨「後果」，俄方已召見美國大使，並將更新核武使用規範。
法新社報導，莫斯科當局日益頻繁地抨擊華府和支持基輔的西方國家，稱他們向烏克蘭提供武器以打擊俄國目標，直接參與這場長達2年的俄烏戰爭。
克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（DmitryPeskov）批評，烏克蘭昨天對克里米亞塞凡堡（Sevastopol）發動的襲擊是「野蠻的」，並指控華府「殺害俄羅斯兒童」。
塞凡堡市長拉茲沃茲哈耶夫（MikhailRazvozhayev）在通訊應用程式Telegram寫道，其中2名死者為未成年人。
培斯科夫今天向媒體記者表示：「美國的參與，直接參與，造成俄羅斯公民喪生，不可能會沒有後果。」
此外，培斯科夫引述俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）稍早的聲明表示，俄國已經開始更新其核理論。俄國是世界上最大的核武國家。
培斯科夫在記者會說道：「蒲亭總統表示，使核理論符合當前實際情況的工作正在進行中。」
俄國下議院國防委員會主席卡塔波洛夫（AndreiKartapolov）昨天表示，如果莫斯科當局認為針對俄方的威脅正在增加，可能會縮短官方政策中動用核武的決策時間規定。
另一方面，烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（Vadym Filashkin）指出，當地城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）今天遭到俄國襲擊，造成4人死亡，數十人受傷。
菲拉什金指出：「至少有4人喪生、34人受傷，這是波克羅夫斯克所受襲擊的初步傷亡統計。」
他在社群媒體的聲明還提到：「傷者中有2名兒童，分別為12歲和13歲，他們的情況為中度至重度傷害。」
菲拉什金表示，俄軍向波克羅夫斯克發射了2枚伊斯坎德-M（Iskander-M）飛彈，摧毀並損壞數間房屋。這個城鎮的戰前人口約為6萬1000人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言