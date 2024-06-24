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烏克蘭疑射美製飛彈襲克里米亞 克宮警告美國後果自負

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯官員指控，烏克蘭以美製飛彈襲擊克里米亞（Crimea），造成4人喪生。克里姆林宮今天警告說，美國將面臨「後果」，俄方已召見美國大使，並將更新核武使用規範。

法新社報導，莫斯科當局日益頻繁地抨擊華府和支持基輔的西方國家，稱他們向烏克蘭提供武器以打擊俄國目標，直接參與這場長達2年的俄烏戰爭。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（DmitryPeskov）批評，烏克蘭昨天對克里米亞塞凡堡（Sevastopol）發動的襲擊是「野蠻的」，並指控華府「殺害俄羅斯兒童」。

塞凡堡市長拉茲沃茲哈耶夫（MikhailRazvozhayev）在通訊應用程式Telegram寫道，其中2名死者為未成年人。

培斯科夫今天向媒體記者表示：「美國的參與，直接參與，造成俄羅斯公民喪生，不可能會沒有後果。」

此外，培斯科夫引述俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）稍早的聲明表示，俄國已經開始更新其核理論。俄國是世界上最大的核武國家。

培斯科夫在記者會說道：「蒲亭總統表示，使核理論符合當前實際情況的工作正在進行中。」

俄國下議院國防委員會主席卡塔波洛夫（AndreiKartapolov）昨天表示，如果莫斯科當局認為針對俄方的威脅正在增加，可能會縮短官方政策中動用核武的決策時間規定。

另一方面，烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（Vadym Filashkin）指出，當地城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）今天遭到俄國襲擊，造成4人死亡，數十人受傷。

菲拉什金指出：「至少有4人喪生、34人受傷，這是波克羅夫斯克所受襲擊的初步傷亡統計。」

他在社群媒體的聲明還提到：「傷者中有2名兒童，分別為12歲和13歲，他們的情況為中度至重度傷害。」

菲拉什金表示，俄軍向波克羅夫斯克發射了2枚伊斯坎德-M（Iskander-M）飛彈，摧毀並損壞數間房屋。這個城鎮的戰前人口約為6萬1000人。

俄羅斯 核武 烏克蘭

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