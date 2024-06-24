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歐盟最高層四大要職本周塵埃落定 馮德萊恩連任應無懸念

德國之聲／ 德國之聲
歐委會主席馮德萊恩。歐新社
歐委會主席馮德萊恩。歐新社

上周一（6月17日），27個歐盟成員國的國家元首或政府首腦舉行了一場非正式峰會，但未能就4個歐盟最高層職位的人選達成一致。

本周四（6月27日），即在每3個月舉行的常規歐盟峰會上，將做出最終決定。

一個明顯的趨勢是，來自德國的歐委會主席馮德萊恩極有望獲連任，繼續第二個5年任期。她所屬的基督教民主黨黨派（歐洲人民黨，EVP）在選舉過後依舊是新議會中的最大黨派，他們認為歐盟委員會主席這一重要職位非該黨團莫屬。

德國總理肖爾茨也不懷疑，27個歐盟國家將提名馮德萊恩，隨後在議會由基督教民主黨、社民黨和自由黨這三大黨派表決通過。肖爾茨上周在布魯塞爾表示，「由於在議會中支持現任歐委會主席的政治平台再次獲得多數席位，我相信，一個合理的解決方案會很快得出。」

大選獲勝 人民黨獅子大開口

議會中的歐洲人民黨、社民黨和自由黨三個中間派黨團共有406席。馮德萊恩只需要超過361票就可以連任。因此，僅從數字上看馮德萊恩也不需要極右翼黨派的支持。

在歐洲議會選舉前，馮德萊恩卻表示，如果這些右翼民族主義議員支持烏克蘭和歐洲，她不排除會之合作的可能。

綠黨在歐洲選舉中失去了一些席位，但他們也可能會支持馮德萊恩。目前，議會內正在進行幕後談判，以確保為馮德萊恩爭取到足夠多的選票。歐洲議會的投票定於7月17日在斯特拉斯堡舉行。

上周的非正式峰會上，前葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）將擔任歐洲理事會主席一職似乎已成定局。他代表南歐國家。有一點尚存爭議：保守的人民黨提出，科斯塔應在任期兩年半後由一名保守派政治家替換。

來自愛沙尼亞的自由黨總理卡拉斯（Kaja Kallas）可能代表東歐國家成為新一屆歐盟外交與安全政策最高代表。議會議長梅索拉（Roberta Metsola），馬耳他人，可能會繼任兩年半，為歐洲小國爭取更多利益。

北約秘書長在人事安排中

重要職位必須在議會黨派和候選人來源國之間進行微妙的平衡，其中也包括北約秘書長的一職。即將卸任的荷蘭首相呂特（Mark Rutte）將擔任這一職位。他和卡拉斯一樣也是自由黨成員，這將滿足歐洲北部國家對人員安排的要求。

雙重多數

要獲得歐委會主席的提名，馮德萊恩需要得到27個成員國中20個國家的支持，這些國家至少代表歐盟65%的人口，即所謂的雙重多數。根據從理事會傳出的消息，馮德萊恩應該能夠獲得這已多數。歐盟外交最高代表也需要雙重多數支持。

盡管議會議長也屬於談判中的人事安排，但實際上這一職位由歐洲議會獨立選舉產生，需要絕對多數票。

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