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菲人權鬥士查杜特蒂掃毒吃官司 法院撤銷最後指控

中央社／ 馬尼拉24日綜合外電報導
菲律賓前總統杜特蒂。路透
菲律賓前總統杜特蒂。路透

菲律賓法院今天撤銷針對人權鬥士德利馬的最後一件刑事指控，結束她長達數年面臨的法律戰。德利馬曾痛批並調查前總統杜特蒂及他的掃毒戰，據信為此遭報復吃上官司。

法新社報導，德利馬（Leila de Lima）曾擔任菲律賓的參議員和司法部長，她曾耗費10年時間調查杜特蒂（Rodrigo Duterte）涉嫌策劃「行刑隊」（deathsquad）執行殺戮一事，她於2017年被捕，之後入獄逾6年。

德利馬今天步出馬尼拉南區法院時，情緒激動地告訴記者：「如今我完全自由而且獲得平反，徹底解脫。儘管痛苦不堪又全然不公義，我總算度過也撐過來了。」

德利馬是在去年11月交保，她面臨的另外兩起毒品官司先前已被撤銷，她的律師塔卡登（FilibonTacardon）表示，最後一件官司因罪證不足而撤銷。

現年64歲的德利馬矢言，杜特蒂將難逃法律制裁，將為掃毒戰殺戮和她的冤獄付出代價。她還說，「前總統杜特蒂你聽好，現在該由你對人民犯下的罪過負起責任了」，她將協助法院繼續調查。

德利馬被捕前曾投入10年時間，調查杜特蒂在納卯（Davao）市長任內，以及擔任總統之初發動的掃毒戰。

掃毒是杜特蒂2016至2022年擔任總統期間的施政重點，數以千計的毒品交易嫌犯在掃蕩行動中，被警方和身分不明的槍手擊斃。

批評人士形容，這是國家支持的法外處決。國際刑事法院（ICC）正就此展開調查。

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杜特蒂 毒品 馬尼拉

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