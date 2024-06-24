東京都知事選舉不平靜 小池百合子收炸彈威脅

日本媒體報導，東京都知事小池百合子辦公室今天下午收到恐嚇信，聲稱已「放置炸藥」，小池方面正就此案諮詢警視廳。小池在東京都知事選舉中的強敵蓮舫則在昨天收到死亡威脅。

東京放送電視台（TBS）報導，調查相關人士指出，小池百合子位於東京豐島區的辦公室今天下午收到恐嚇信，聲稱「要潑硫酸」、「放置了炸藥」等。

56歲的前參議員蓮舫的選舉事務所及立憲民主黨相關人士則在23日上午收到威脅。對方用傳真寫道，「我已經拿到硫酸，要攻擊立憲民主黨的議員還有家人」、「我要用刀子刺死蓮舫」及「我要安裝炸藥在6月24日引爆」等。蓮舫報案後，警視廳以涉嫌恐嚇罪展開調查。

小池目前在諮詢警視廳，考慮正式報案。如果警視廳受理報案，將正式調查，追查寄信人。