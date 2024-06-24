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中菲南海衝突 菲律賓防長譴責中國非法使用武力

中央社／ 馬尼拉24日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。歐新社
菲律賓總統小馬可仕。歐新社

菲律賓海軍船隻與中國海警船上週在南海發生衝突，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天譴責北京當局在衝突中的作為，「這是攻擊性的非法使用武力」。

法新社報導，2艘菲律賓海軍充氣船17日前往仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行補給任務時，遭到中國海警超過8艘汽艇一再衝撞，甚至登船奪走槍枝、導航設備和補給品。數名菲國海軍人員因此受傷，其中1人失去右手拇指。

在菲律賓軍方公布的衝突影片中，可看到一名中國海警站在一艘船的甲板上揮舞著斧頭。另一段影片顯示中國海警用棍棒猛力重擊菲律賓充氣船，還有人用刀戳刺充氣船。

鐵歐多洛在記者會中表示：「我們不會淡化這起事件。這是攻擊性的非法使用武力。」

由於北京當局正在加強對幾乎整個具戰略重要性的南海水域的主權主張，這是近幾個月來中菲船隻間一系列不斷惡化的衝突中，最新、最嚴重的一起事件。

鐵歐多洛重申菲國總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）的南海政策時說道：「我們不會向外國勢力讓出任何一點領土，甚至一毫米也絕無可能。」

鐵歐多洛表示，馬尼拉當局會繼續對仁愛暗沙一艘擱淺的菲國戰艦執行補給任務，不會徵得任何其他國家的許可或同意。

仁愛暗沙距離菲律賓西部巴拉旺島（PalawanIsland）約200公里，距離中國最近的主要陸地海南島超過1000公里。

北京當局堅稱，中國海警採取的執法措施「專業且克制」，並將此次衝突歸咎於馬尼拉當局。

北京 菲律賓 馬尼拉

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