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英國安妮長公主家中出意外 白金漢宮證實腦震盪送醫觀察中

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國安妮長公主。路透
英國安妮長公主。路透

英國BBC報導，英國白金漢宮表示，73歲的安妮長公主在自己位於西南部格洛斯特郡的蓋特科姆公園莊園（Gatcombe Park estate）發生意外，受了輕傷且有腦震盪。不過，聲明指出，安妮長公主預計很快就會康復，「作為觀察性預防措施」，她目前留在布里斯托（Bristol）的紹斯米德醫院（Southmead Hospital）。

聲明補充：「國王陛下查理三世一直密切關注相關消息，並與整個英國王室一起送上最誠摯的關愛和祝福安妮長公主殿下早日康復。」

BBC指出，安妮長公主受傷的原因尚未得到證實，但據稱當時附近有馬，可能和遭到馬的頭或腳撞擊有關。

白金漢宮發言人表示，安妮長公主下周的活動將被延後，包括訪問加拿大。

白金漢宮 英國

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