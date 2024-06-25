韓電池廠大火至少22死 19中國公民死亡

中央社／ 台北24日電

韓國京畿道華城市一座鋰電池工廠今天發生重大火災事故，截至發稿已導致22人死亡，據韓方最新通報，目前已有19名中國公民遇難。

中共外圍官媒環球網向中國駐韓國使館了解，韓國外交部和警方已通報中國公民傷亡情況。據韓方最新通報，事件中遇難中國公民為19人，使館人員已第一時間趕赴現場進一步核實情況。

據中國使館介紹，韓方已向中方表達對事件的重視與哀悼。韓國總理韓悳洙前往現場視察，並指示與中國使館及相關傷亡人員家屬及時溝通，採取一切措施，全力救治受傷人員。

韓國媒體報導，韓國總統尹錫悅就事件發聲，對遇難者家屬表示哀悼。

京畿道華城市一座鋰電池廠今天上午發生火災，據京畿道消防災難本部通報，截至台北時間下午4時55分，火災已導致22人死亡。當天稍早，消防部門表示有23人在火災中失蹤，其中20人為外籍人員。

韓聯社報導，發生火警的工廠是一座3層樓高的鋼筋水泥建築，起火原因不明。由於製造鋰電池所需的鋰金屬起火難以一般方式撲滅，消防當局派出145名人力及50台設備艱困奮戰。

紐約時報先前引述韓國消防部門指出，事發時有102人在工廠內上班，不少遇難或失蹤者是來自中國及其他地方的移民。

失蹤 火災

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