快訊

晚間雨彈續轟！16縣市豪大雨特報 花蓮留意大雷雨

內湖相隔一周再停電…錄影到一半陷黑暗 凌濤：誰敢再講沒缺電？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朝鮮半島情勢緊張 駐韓美軍罕見公開特種軍機

中央社／ 首爾24日專電
朝鮮半島緊張局勢近期快速升溫，俄羅斯總統普京（圖）訪問北韓，與北韓領導人金正恩簽署包括軍事合作在內的全面戰略夥伴關係條約。 新華通訊社
朝鮮半島緊張局勢近期快速升溫，俄羅斯總統普京（圖）訪問北韓，與北韓領導人金正恩簽署包括軍事合作在內的全面戰略夥伴關係條約。 新華通訊社

朝鮮半島緊張局勢升溫，駐韓美軍今天罕見公開用於特殊作戰的AC-130J幽靈騎士（Ghostrider）機型，展現穩固的韓美同盟與美軍對偕同朝鮮半島安保防禦承諾。

駐韓美軍今天在位於南韓京畿道平澤市的烏山基地公開展示AC-130J，說明美軍每年都會派遣相關人員駐在南韓進行日常訓練，確保AC-130J能在需要時隨時投入使用，「這些訓練讓我們確保維持能遏制敵方的防禦態勢，預防紛爭同時也帶來一定能勝利的信心」。

12日抵達烏山基地的AC-130J已參與韓美特種部隊及南韓空軍等軍方單位的聯合訓練，但駐韓美軍強調，這次在南韓部署AC-130J並非針對俄羅斯與北韓近期行動。

AC-130J是由大型運輸機C-130J改造，用於作戰時進行陸上火力支援任務，機身左側裝載砲管，可搭載AGM-114地獄火飛彈、GBU-39小直徑炸彈等多種武器，並具有長時間飛行及空中補給油料能力，可在作戰區域上空長時間提供火力支援。

韓聯社報導，AC-130J預計在本週離開朝鮮半島，可能在此之前參與南韓與美日首次多域聯合軍演「自由刀刃」（Freedom Edge）。

朝鮮半島緊張局勢近期快速升溫，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問北韓，與北韓領導人金正恩簽署包括軍事合作在內的全面戰略夥伴關係條約，引發南韓與美國、日本譴責，3國對北韓代表今天發布共同聲明，對俄朝強化軍事合作「表達最強烈的譴責」，美韓外交部次長通話也談及可能的相關武力挑釁因應方案。

同時，北韓今天透過官媒批評美軍航空母艦為參與自由刀刃軍演進入釜山港，將區域關係緊張原因歸諸於美韓「挑釁的嘗試」，警告不排除進行任何具壓倒性的新型示威。

北韓 南韓 美軍

延伸閱讀

南韓鋰電池工廠大火增至22死！多為外國人 消防部門：樓梯往右側死者多

南韓鋰電池工廠驚傳大火 現場尋獲20具遺體

美軍事首長：俄與北韓簽防禦協議可能釀中俄摩擦

南韓最大在野黨魁李在明宣布辭職 全力備戰競選連任

相關新聞

南韓鋰電池工廠大火增至22死！多為外國人 消防部門：樓梯往右側死者多

南韓內政部證實消息，Aricell公司在京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午10時30分發生大火，稍早傳出現場尋獲20具遺...

英國安妮長公主家中出意外 白金漢宮證實腦震盪送醫觀察中

英國BBC報導，英國白金漢宮表示，73歲的安妮長公主在自己位於西南部格洛斯特郡的蓋特科姆公園莊園（Gatcombe Pa...

中國大陸怎麼看俄朝簽新協議？ CNN：沉默背後可能保持警惕

俄羅斯和北韓日前簽署新的戰略協定，雙方如果有一方面臨武裝侵略，另一方將提供所有可用的軍事援助。美國CNN報導，中國大陸身...

朝鮮半島情勢緊張 駐韓美軍罕見公開特種軍機

朝鮮半島緊張局勢升溫，駐韓美軍今天罕見公開用於特殊作戰的AC-130J幽靈騎士（Ghostrider）機型，展現穩固的韓...

麥加朝覲至少1,301死：百萬人流與信徒遺體的管理難題

「百萬朝覲者進入聖地...但如果在麥加死亡，該怎麼辦？」沙烏地阿拉伯6月23日證實，19日剛結束的年度朝覲儀式當中，至少有1,301人死亡，死因是酷暑造成的中暑和脫水。沙國表示死者多數為未經登記的朝覲者，未能分配到消暑設備；但亦有不少朝覲者質疑管理不當，依循合法管道的人，也未必都能使用到承諾會有的設備。根據慣例，在朝覲中死亡的人會直接埋葬在聖城麥加，費用由沙國負擔，但家屬無法得知確切墓穴，只能知道位於哪一處墓地。

南韓鋰電池工廠驚傳大火 現場尋獲20具遺體

韓聯社報導，南韓一家電池工廠24日上午驚爆大火，現場尋獲20具遺體。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。