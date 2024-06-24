索羅門群島新任總理將訪中 盼強化兩國關係
上月初甫當選索羅門群島總理的馬內列（Jeremiah Manele）宣布將訪問中國，以重申他與北京合作的承諾。不過，西方國家對於中索兩國的關係感到惴惴不安。
法新社報導，馬內列辦公室今天發表聲明說，馬內列計劃為期一週的訪澳之行結束後前往中國，預計7月初抵達，並將在北京會晤「高層領導人」，以及走訪福建和山東省。
馬內列辦公室發布的聲明指出：「馬內列期盼藉由到訪以進一步強化兩國的關係，並重申他領導的政府將致力與中國在共同關心領域開展合作的承諾。」
接著在7月16日至18日馬內列還將造訪日本，並與其他太平洋國家領導人出席一項會議。這趟3國之旅也是馬內列首度以總理的身分正式出訪。
馬內列雖親中卻不若前總理蘇嘉瓦瑞（ManassehSogavare）咄咄逼人。蘇嘉瓦瑞在任內與台灣斷交，並讓人感到他對澳洲與美國抱持深深懷疑的態度。
尤其，蘇嘉瓦瑞在2022年與北京簽署一項秘密安全協議，震驚美國及其太平洋盟邦，其中包括澳洲。
儘管如此，馬內列還是重申他支持「一個中國」原則，並對中國的投資與援助表達「深深感謝」。
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