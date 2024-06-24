南韓鋰電池工廠大火增至22死！多為外國人 消防部門：樓梯往右側死者多
南韓內政部證實消息，Aricell公司在京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午10時30分發生大火，稍早傳出現場尋獲20具遺體。綜合韓聯社和KBS報導，目前傷亡人數已來到22死、8傷和1人失聯，其中死者大多是中國大陸人士。
KBS指出，罹難者中有18人是中國大陸人士、1人是寮國人。然而，韓聯社報導，由於遺體損毀嚴重，僅能辨認罹難者性別，未來可能還要進行DNA檢測才能確認罹難者身分。
消防部門稍早稱火勢迅速蔓延，搜救隊員難以進入工廠內部搜尋。但當局指出，主要的火勢已在當天當地時間下午3時10分撲滅，但還在撲滅零星火勢，不過搜救人員已經可以進入建築內部搜救。根據搜救人員說法，「透過樓梯進入工廠內部時，在右側發現許多罹難者。內部被分為兩個區域和一個工作室」。
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