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南韓鋰電池工廠大火增至22死 罹難者「多為陸籍人士」已難辨身分

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南韓鋰電池工廠大火增至22死！多為外國人 消防部門：樓梯往右側死者多

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓Aricell公司在京畿道華城市的鋰電池工廠傷亡人數已來到22死、8傷和1人失聯。總統尹錫悅也到現場關切救災。路透
南韓Aricell公司在京畿道華城市的鋰電池工廠傷亡人數已來到22死、8傷和1人失聯。總統尹錫悅也到現場關切救災。路透

南韓內政部證實消息，Aricell公司在京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午10時30分發生大火，稍早傳出現場尋獲20具遺體。綜合韓聯社和KBS報導，目前傷亡人數已來到22死、8傷和1人失聯，其中死者大多是中國大陸人士。

KBS指出，罹難者中有18人是中國大陸人士、1人是寮國人。然而，韓聯社報導，由於遺體損毀嚴重，僅能辨認罹難者性別，未來可能還要進行DNA檢測才能確認罹難者身分。

消防部門稍早稱火勢迅速蔓延，搜救隊員難以進入工廠內部搜尋。但當局指出，主要的火勢已在當天當地時間下午3時10分撲滅，但還在撲滅零星火勢，不過搜救人員已經可以進入建築內部搜救。根據搜救人員說法，「透過樓梯進入工廠內部時，在右側發現許多罹難者。內部被分為兩個區域和一個工作室」。

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