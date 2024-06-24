不再倒向美國 巴林與伊朗將對話

又有阿拉伯國家要與伊朗恢復關係！波斯灣國家巴林近日宣布將與伊朗進行初步外交對話，討論如何恢復邦交。巴林是美國在中東很重要的盟友，在2016年因為沙烏地與伊朗斷交而跟著斷交，不過隨著沙烏地與伊朗2023年恢復邦交，兩國關係也開始回溫，巴林甚至還透過俄羅斯與伊朗聯絡。

先建立對話機制

根據《半島電視台》報導，兩國外交部長在伊朗參加亞洲合作對話時碰面，並發表共同聲明指出，雙方同意先建立初步的對話機制，討論如何恢復邦交。

巴林過去與伊朗有長期紛爭。2016年，因為波灣國家的主要領袖國沙烏地阿拉伯不滿伊朗暗中資助恐怖組織，宣布與伊朗斷交，巴林也跟著斷交。且巴林不滿伊朗疑似涉入該國2011年茉莉花革命時，由什葉派領導的反政府示威，該示威還要靠沙烏地的軍警協助才得以平息。

波灣國家外交富彈性

不過沙烏地與伊朗2023年在中國的調停下恢復邦交，巴林與伊朗的關係也開始增溫。去年6月，巴林政府還透過俄羅斯向伊朗傳達想要恢復邦交的訊息，巴林國王阿卡利法也在今年5月表態，想要與伊朗改善關係。

雖然波灣國家多由遜尼派王室掌權，但巴林國內的什葉派較多，美軍也將第五艦隊的司令部設在巴林首都麥納麥，巴林過往被認為是相對親美的波灣國家。波灣國家除了與以色列恢復邦交外，近年來在中國的協調下，也與伊朗恢復關係，展現了區域國家在地緣政治的彈性。

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